Kampioenswedstrijd Feyenoord noopt Excelsior tot inzetten ‘mystery guests’

Woensdag, 3 mei 2023 om 21:12 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:17

De kaarten voor Excelsior - Feyenoord gaan als warme broodjes op Marktplaats. De toegangsbewijzen voor de mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord worden soms wel voor meer dan zes keer het aankoopbedrag doorverkocht. Doorverkoop is echter niet toegestaan en daarom zet Excelsior grof geschut in. De club maakt gebruik van zogeheten mystery guests om verkopers te ontmaskeren.

De kaarten voor de stadsderby waren al binnen vijf minuten uitverkocht en gaan inmiddels voor meer dan 300 euro over de kop. Volgens de KNVB-reglementen is doorverkoop echter verboden. Excelsior gaat doorverkoop van oudsher tegen door identificatiebewijzen aan de kaarten te koppelen, maar zet nu ook alternatieve technieken in. Met behulp van mystery guests probeert de club verkopers te identificeren en hun kaarten vervolgens te blokkeren.

Dat dat moet, doet pijn bij trouwe Excelsior-aanhangers. "Hoe groot is je clubliefde dan?", vraagt Theo Melgert zich hardop af in het Algemeen Dagblad. "Onze club strijdt nog tegen degradatie en heeft de steun van het eigen publiek nodig. Ik kan natuurlijk niet in de portemonnee van die mensen kijken, maar hoe groot is je clubliefde dan?"

Feyenoord staat met nog vier speelrondes te gaan acht punten voor op nummer twee PSV. Het is dus afhankelijk van wat de Eindhovenaren zaterdag doen tegen Sparta Rotterdam. Bij een overwinning van PSV én Feyenoord kan de ploeg van Arne Slot volgende week in eigen huis kampioen worden tegen Go Ahead Eagles. In theorie kan ook Ajax nog kampioen worden: het staat elf punten achter op de aartsrivaal.