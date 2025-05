Kampioensfeestje Bayern München valt in het water door heel late assist Xavi Simons

Bayern München is zaterdag nog nét geen landskampioen van Duitsland geworden. Der Rekordmeister had daarvoor een zege nodig op RB Leipzig, dat met een 2-0 voorsprong ging rusten. Na rust draaide Bayern het helemaal om en leek het dankzij treffers van Eric Dier, Michael Olise en Leroy Sané te winnen, maar Youssouf Poulsen, op aangeven van Xavi Simons, bepaalde de eindstand in minuut 94 op 3-3. Bayern heeft officieel nog een puntje nodig in de twee resterende wedstrijden, al is ieder puntenverlies van Bayer Leverkusen ook voldoende.

Een schitterende reflex van Jonas Urbig voorkwam de vroege openingstreffer van Leipzig. Een hoekschop in de tweede minuut viel tot bij Amadou Haïdara, die van enkele meters afstand vrij mocht uithalen, maar stuitte op de uitgestoken rechterarm van de pas 21-jarige Bayern-goalie. Vlak na een vermeende overtreding van Josip Stanisic op Loïs Openda kreeg Haïdara een nieuwe schietkans, ditmaal eindigde de poging van de Malinees niet tussen de palen.

Simons liet zich daarna zowel positief als negatief gelden. Allereerst positief, toen hij Benjamin Sesko de diepte instuurde en de Sloveen, in buitenspelpositie, nipt over schoot. Aan de andere kant leed de Amsterdammer balverlies, waardoor Serge Gnabry op weg kon naar de eerste Bayern-kans. De treffer viel net niet. De Duitser schoot hard in het zijnet.

In de spectaculaire openingsfase werd het even later alsnog 1-0 voor Leipzig. Na balverlies van Olise gaf Simons met buitenkant voet heerlijk mee aan Sesko, die Urbig zijn doel zag uitkomen én uitglijden. Sesko zag plots een leeg doel voor zich en rondde met buitenkant voet hard en stijlvol af: 1-0.

Bayern wist aanvallend geen vuist te maken en tot overmaat van ramp kwam Leipzig vijf minuten voor het einde van de eerste helft op 2-0. David Raum slingerde een vrije trap op het hoofd van Lukas Klostermann, die de buitenspelval ontliep en Urbig kansloos liet met een strakke kopbal.

Bayern-trainer Vincent Kompany moest iets verzinnen en besloot Leon Goretzka en Kingsley Coman te brengen voor Thomas Müller en Sacha Boey. Een minuut later (62') kwam Bayern helemaal terug in de wedstrijd toen Dier een hoekschop van Olise binnenwerkte: 2-1.

Bayern rook bloed, veroverde de bal direct na de aftrap van Leipzig en wist uit de eerstvolgende aanval opnieuw toe te slaan. Gnabry bediende Olise, die Maarten Vandevoordt volstrekt kansloos liet: 2-2.

Zo was Bayern officieus kampioen en had het nog één doelpunt nodig om te winnen en de titel te veroveren. Joshua Kimmich tikte door op Sané, die te veel ruimte kreeg en met zijn favoriete linker de verre hoek vond: 2-3. Zo leek Bayern kampioen te worden, maar in blessuretijd ging het toch mis toen Simons de ruimte vond bij Poulsen en de Deen knap afrondde: 3-3.