Kampioen uit 2017 geniet van teamspirit Feyenoord en licht één speler uit

Zaterdag, 6 mei 2023 om 09:59 • Wessel Antes • Laatste update: 09:59

Feyenoord is hard op weg naar het eerste kampioenschap in zes jaar, zo blijkt ook uit de ochtendkranten van zaterdag. De Telegraaf pakt uit met een uitgebreid interview met Tonny Vilhena, die in 2017 een belangrijke rol speelde toen de Rotterdammers voor het eerst in achttien jaar landskampioen werden. Vilhena, inmiddels middenvelder bij de Italiaanse laagvlieger Salernitana, geniet in het bijzonder van Lutsharel Geertruida, die hij goed kent van zijn eigen jaren bij de Stadionclub.

Vilhena hoopt dat Feyenoord komende zondag kampioen wordt op bezoek bij Excelsior. Zelf was hij in 2017 een van de dragende krachten in het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. In het kampioensjaar verloor Vilhena zijn moeder Jeanette op 52-jarige leeftijd, wat de landstitel extra emotioneel maakte. “Sportief was dit het mooiste moment en het mooiste seizoen in mijn hele voetbalcarrière. Ik speelde vanaf de F-jes bij Feyenoord, ik voelde me een kind van de club en mijn debuut was al een droom die uitkwam. Kampioen worden met de club waar je helemaal gek van bent, was een andere droom. Alleen was het privé het zwaarste en meest verdrietige wat ik in mijn leven heb meegemaakt.”

De linkspoot putte destijds veel kracht uit de goede sfeer in de selectie van Feyenoord, iets dat hij herkent in het elftal van Arne Slot. “Ik kon heel goed met alle jongens. Voetballend had ik op het middenveld een klik met Karim El Ahmadi en Jens Toornstra. We waren echt totaal verschillend van elkaar, maar het paste gewoon zo goed. Voorin stonden Eljero Elia, Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis. Bij Jørgensen was het vooral aanvoelen wat hij wilde. Op een zeker moment krijg je met sommige spelers gewoon een klik. Dat hadden we met Nico zeker. Hij werd topscorer maar voelde zich geen vedette.”

Vilhena heeft regelmatig contact met Elia, met wie hij onlangs nog een potje padel speelde. Ook in de huidige selectie van Feyenoord heeft de vijftienvoudig international vrienden. “Lutsharel Geertruida kwam als jonge speler bij de selectie en ik ben toen veel met hem omgegaan. Net als ik is hij een jongen die vanaf de jongste jeugd op Varkenoord rondliep. Hij doet het heel goed nu, hè.” Vilhena was onderdeel van een elftal dat een einde maakte aan de prijzendroogte bij Feyenoord. Met de Rotterdammers won hij de landstitel, tweemaal de TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal.

Vele mensen zagen Vilhena op jonge leeftijd als potentiële speler voor de Europese top, maar inmiddels heeft hij zijn rust gevonden bij de nummer veertien van de Serie A. “Alle ervaringen die ik opdoe, maken me rijker. Ik ben gegroeid als persoon. Je kunt heel je loopbaan uitstippelen, maar het loopt altijd anders. Ik laat dingen altijd op me afkomen en heb van huis uit een ding geleerd: ook met mijn talent moet ik keihard werken om iets te bereiken. Geen woorden maar daden, dat is helemaal op mij van toepassing. Ik ben opgegroeid als Feyenoorder en daar kreeg ik dat ook mee.”