Kamp Messi komt met officieel statement na nieuwste geruchten over vertrek

Dinsdag, 9 mei 2023 om 15:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:05

Jorge Messi, vader en zaakwaarnemer van Lionel Messi, heeft een statement afgegeven naar aanleiding van de berichtgeving over een mogelijke transfer. Dinsdagochtend kwam het Franse persbureau AFP met het nieuws dat de Argentijnse sterspeler Paris Saint-Germain na dit seizoen gaat verruilen voor een niet nader genoemde club uit Saudi-Arabië. Onzin, zegt Messi senior. Er is niets getekend en er ook van een mondeling akkoord is geen sprake.

Dinsdagochtend gingen alle alarmbellen af, toen bovengenoemd persbureau melding maakte van een definitief vertrek van Messi en alle grote media met het nieuws aan de haal gingen. Na het omstreden uitstapje van Messi naar Saudi-Arabië deden al de wildste geruchten de ronde. De Argentijn liet een straftraining schieten om aan verplichtingen in Saudi-Arabië te kunnen voldoen. Dat leek echter niet alleen maar met afspraken met sponsoren te maken te hebben gehad, maar ook met een naderende overstap.

???? Jorge Messi official statement.



“There’s absolutely NOTHING agreed with any club for next season. We will decide at the end of the season”.



“Nothing is signed, agreed or verbally agreed. Only fake news using Leo’s name”. pic.twitter.com/eJQOsBerGp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2023

Het kamp-Messi voelt zich naar aanleiding van de geruchten genoodzaakt om met een reactie te komen. "Pas na dit seizoen nemen we een beslissing", schrijft de entourage van de wereldkampioen. "Er zijn altijd geruchten en velen gebruiken de naam van Lionel om bekendheid te genereren, maar er is maar één waarheid en die luidt dat er nu niets speelt. Er is geen mondeling akkoord en er is al helemaal niets getekend. Pas na dit seizoen gaan we overwegen."

Messi zou in Saudi-Arabië zo'n vierhonderd miljoen euro per jaar kunnen verdienen bij Al-Hilal, de grote aartsrivaal van Al-Nassr, de club waar Cristiano Ronaldo speelt. "Het lijkt een gebrek aan respect, er zijn mensen die bewust en opzettelijk bedriegen, zonder enig bewijs voor hun beweringen", gaat het statement van de familie Messi verder. "Ze willen elk kwaadaardig gerucht in nieuws veranderen, dat mogelijk in eigen belang door iemand geregisseerd is."

Na het missen van de straftraining kreeg Messi een disciplinaire schorsing en de fans van Paris Saint-Germain uitten hun woede door weinig vleiende liederen over de aanvaller te zingen. Later kwam Messi met een excuusvideo, maar toen was het kwaad al geschied. Dit seizoen speelde de kleine dribbelaar 37 officiële wedstrijden voor de Parijzenaars, waarin hij twintig keer scoorde en negentien assists gaf. Ook wordt zijn naam al tijden gelinkt aan een terugkeer bij Barcelona.