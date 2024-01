Kameroen en bankzitter Onana na bizar slot door; Minteh terug naar Feyenoord

Kameroen is er na een bizarre slotfase in geslaagd zich bij de laatste zestien van de Afrika Cup te voegen. De ploeg stond tot de 87ste minuut met 2-1 achter tegen Gambia, maar won met 2-3. André Onana zat de hele wedstrijd op de bank bij Kameroen, terwijl Gambia is uitgeschakeld. Feyenoorder Yankuba Minteh kan daardoor snel weer in Rotterdam worden verwacht.

Bijzonderheden:

Dat er vijf keer gescoord zou worden, was lange tijd vrij ondenkbaar. De score werd pas in de 56ste minuut geopend door Karl Toko Ekambi, die het net vond met een achterwaartse kopbal: 0-1. Gambia kwam een kleine twintig minuten later op gelijke hoogte via Ablie Jallow, die met zijn linker via een volley raak schoot.

Ebrima Colley maakte vijf minuten voor tijd zelfs de 2-1. Hij ontving de bal in alle vrijheid in de zestien en schoot beheerst raak in de verre hoek. Toch was het Gambiaanse feestje van korte duur. Een voorzet vanaf rechts van Enzo Tchato werd in eigen doel gewerkt door James Gomez: 2-2.

Het werd daarna nog mooier voor de Ontembare Leeuwen. Christopher Wooh kopte uit een hoekschop schitterend raak: 2-3. In minuut 94 dacht ook Colley te scoren uit een hoekschop, maar al snel werd duidelijk dat hij dat via zijn hand deed: treffer afgekeurd. Zodoende eindigt Gambia met nul punten laatste en Kameroen tweede.

Senegal wint Groep C, nadat zij al hun groepswedstrijden wisten te winnen. Dinsdag won de ploeg ook van Guinee, dat als derde eindigt, dankzij treffers na rust van Abdoulaye Seck en Iliman Ndiaye: 0-2.

JE VERZINT HET ???????? ?????

Kameroen maakt de 3-2 in de extra tijd en dat blijkt genoeg te zijn voor de tweede plek in poule C ??????#ZiggoSport #AFCON2023 #GAMCMR pic.twitter.com/FA5SloI4Cj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 23, 2024

