Kaj Sierhuis keert na tien maanden terug bij Fortuna, geeft de winnende assist en barst in tranen uit

Fortuna Sittard heeft vrijdagavond in een zinderend spektakelstuk met 1-2 gewonnen van RKC Waalwijk. De ploeg kwam vroeg op voorsprong via Alessio Da Cruz, leek in de 91e minuut averij op te lopen dankzij een Waalwijks doelpunt van Silvester van de Water, maar pakte in de 95e minuut alsnog de volle buit door een goal van Ryan Fosso, op aangeven van Kaj Sierhuis.



De thuisploeg trad vrijdagavond aan in het speciale carnavalstenue. De Waalwijkse club brengt sinds 2020 ieder jaar een shirt uit rond die feestdag, maar dit keer bracht het dus geen geluk.

Bij de bezoekende partij zat Sierhuis voor het eerst sinds hele lange tijd weer op de bank. De spits moest de afgelopen tien maanden met een knieblessure toekijken, maar mocht vrijdagavond het gras weer ruiken.

Al vroeg in het duel wist Fortuna op voorsprong te komen. Jasper Dahlhaus gaf de bal laag voor op de achterlijn, waar Alessio Da Cruz vervolgens simpel tegenaan kon lopen: 0-1. Na het maken van de treffer rende Da Cruz naar de bank van Fortuna om een feestje te vieren met bankzitter Sierhuis.

Luttele minuten later kreeg aangever bij het eerste doelpunt, Dahlhaus, zelf een grote kans om een treffer te maken. Hij werd diep gestuurd door Kristoffer Petterson en wipte de bal langs doelman Jeroen Houwen, maar zag zijn poging van de lijn gehaald worden door Juan Castillo.

In het restant van de eerste helft kroop RKC uit zijn schulp, maar tot écht grote kansen wisten de Brabanders niet te komen, waardoor beide ploegen met een 0-1 stand de kleedkamers opzochten.

De tweede helft begon op dezelfde manier waarop de eerste eindigde. RKC had de bal, maar voetbalde weinig grote mogelijkheden bij elkaar. Mohamed Ihattaren probeerde het van afstand, maar produceerde echter een afzwaaier.

De ploeg uit Schoenlapperslaand schoot in totaal zestien keer, maar nul keer op doel. Het was de eerste keer sinds de statistieken worden bijgehouden (seizoen 2010/11) dat een ploeg zoveel schoten loste maar geen één keer tussen de palen knalde, tot Silvester van der Water in de blessuretijd de eerste bal op doel meteen tegen het net schoot: 1-1.



Toen RKC na de gelijkmaker op zoek ging naar de overwinning, kreeg Fortuna in de counter ineens heel veel ruimte. Ezequiel Bullaude gaf mee aan de net ingevallen Kaj Sierhuis, die, ondanks zijn tien maanden lange afwezigheid, niet zelfzuchtig was en klaarlegde voor Ryan Fosso. Laatstgenoemde bleef koel en liep de winnende goal zo binnen: 1-2.

RKC doet dus geen goede zaken in de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Henk Fraser blijft zeventiende staan. Fortuna nam drie punten mee naar Limburg en klimt zo van plaats 12 naar plaats 8.