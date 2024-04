Kaj Sierhuis is met goal wéér belangrijk voor Fortuna bij gelijkspel tegen NEC

Fortuna Sittard en NEC hebben dinsdagavond de punten gedeeld in de Eredivisie: 1-1. De Nijmegenaren kwamen in de tweede helft via Rober op voorsprong, maar die treffer werd door (wederom) Kaj Sierhuis tenietgedaan.

Ten opzichte van de harde nederlaag tegen Sparta Rotterdam (4-0) was de opstelling van Fortuna-trainer Danny Buijs op één plek gewijzigd. Alen Halilovic keerde terug in de basis bij de Limburgers. Justin Lonwijk was er niet bij.

In een relatief tamme eerste helft in het Fortuna Sittard Stadion noteerden beide ploegen nauwelijks mogelijkheden. De openingsfase was voor NEC, waarna Fortuna de regie in het tweede deel van het eerste bedrijf overnam.

Het was uiteindelijk aan Jasper Cillessen te danken dat de Nijmegenaren met een 0-0 stand de thee opzochten. Met een aantal uitstekende reddingen voorkwam hij dat de thuisploeg op voorsprong kwam.

Na een klein uur spelen pakte NEC, enigszins tegen de verhouding in, de voorsprong in Sittard. Met het eerste schot tussen de palen zette Rober González de bezoekers op heerlijke wijze op voorsprong.

Na een prima aanval wist Mees Hoedemakers de Spanjaard te bereiken. De vleugelaanvaller draaide open en schoot schitterend raak: 0-1. De ploeg van Buijs rechtte een kwartier later de rug.

Wederom was het Sierhuis die het Fortuneze doelpunt op zijn naam zette: 1-1. De spits noteerde enkele minuten later bijna ook zijn tweede doelpunt, maar de Nijmegenaren konden opgelucht ademhalen. Zo eindigde het duel in een gelijkspel, waardoor NEC nalaat weer over Ajax te wippen, terwijl Fortuna door de puntendeling het rechterrijtje blijft aanvoeren.

