Kaj de Rooij na NAC Breda - PEC Zwolle: 'Ze vonden het nodig om mij te bellen en wat over mijn moeder te zeggen'

Kaj de Rooij is voorafgaand aan NAC Breda – PEC Zwolle (1-3) gebeld door anonieme nummers, zo vertelt hij na afloop in gesprek met ESPN. De 24-jarige buitenspeler van de Zwollenaren scoorde op bezoek bij zijn oude club en haalde daarna zijn gram bij het thuispubliek.

De Rooij speelde tussen 2020 en 2023 voor NAC. Zondagmiddag keerde hij terug op het oude nest, net als Odysseus Velanas. Laatstgenoemde scoorde óók. “Toen we vóór de wedstrijd het veld opliepen, werden we al aardig uitgeloften. Ik had voor mezelf bedacht: als ik scoor, houd ik het wel redelijk netjes”, aldus de middenvelder, die de 0-2 maakte.

“Ik heb hier natuurlijk een mooie tijd gehad, maar het is wel extra lekker om hier terug te komen en dan te scoren”, zegt Velanas. De Rooij maakte de 0-3 in de negentigste minuut en haalde daarna zijn gram bij de thuisfans. “Ik was blij dat ik scoorde, ja.”

“Wat Ody al zei: voor de wedstrijd werden we uitgefloten en er gebeurden nog wat andere dingen bij mij voor de wedstrijd. Dat neem je wel mee. Ik hoef er niet al te diep op in te gaan, maar ik werd opeens gebeld door allerlei anonieme nummers. Toen werd het een en ander gezegd over... Ja, je kent het wel.”

“Ik heb weleens wat eten besteld toen ik in Breda woonde”, zegt De Rooij. “Ja, het klinkt heel raar, maar dan werd ik de dagen daarna opeens vaak gebeld. Toen hadden die bezorgers blijkbaar mijn nummer doorgestuurd. Ik denk dat die nog zijn blijven hangen. Ze vonden het nodig om mij te bellen en wat over mijn moeder te zeggen.”

“Ik heb hier een leuke tijd gehad. Het was niet altijd wat we ervan hadden verwacht, van beide kanten, maar ik heb voor het grootste deel van de NAC-supporters heel veel respect. Er is ook een groepje waar ik wat minder respect voor heb, om het maar even zo te zeggen”, aldus De Rooij.