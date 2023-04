Kadioglu bewijst met dubbelslag andermaal zijn waarde voor Fenerbahçe

Zaterdag, 29 april 2023 om 20:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:50

Fenerbahçe heeft zaterdag een overtuigende zege in de Turkse Süper Lig weten te boeken. Ferdi Kadioglu was de grote man bij de ploeg van Jorge Jesus door op bezoek bij Sivasspor twee treffers voor zijn rekening te nemen in een 0-3 zege. De Gele Kanaries kwamen in de blessuretijd van de eerste helft met tien man te staan na een rode kaart voor Irfan Can Kahveci. Door de overwinning komt Fenerbahçe op drie punten van koploper Galatasaray, dat zondag nog wel de topper tegen Besiktas speelt.

Jayden Oosterwolde begon bij Fenerbahçe op de bank, terwijl Kadioglu en het Turkse wonderkind Arda Güler wel konden rekenen op een basisplaats. De ban werd halverwege de eerste helft gebroken door Diego Rossi, die de bal op eigen helft ontving en tijdens een solo geen strobreed in de weg werd gelegd. De spits rondde uiteindelijk koel in de rechterhoek af: 0-1.

GOL | Sivasspor 0-1 Fenerbahçe ?? 22' Diego Rossi pic.twitter.com/HZ9PioXJWG — Süper Lig - Anlik Goller (@golsuperlig23) April 29, 2023

Terwijl de blessuretijd van de eerste helft was ingegaan, wist Kadioglu de marge te verdubbelen. De voormalig NEC’er kon simpel tegen een voorzet van Kahveci aanlopen: 0-2. Op slag van rust kwamen de bezoekers met tien man te staan na een gemene overtreding van Kahveci. Scheidsrechter Zorbay Küçük kwam na het bekijken van de beelden op een VAR-scherm terug op zijn besluit en gaf de middenvelder alsnog een rode kaart.

GOL | Sivasspor 0-2 Fenerbahçe ?? 45+1' Ferdi Kadioglu pic.twitter.com/xjx9VRq4dF — Süper Lig - Anlik Goller (@golsuperlig23) April 29, 2023

Inmiddels waren er al negen minuten van de extra tijd verstreken, toen Kadioglu de score verder opvoerde. Hij zag Sivasspor-doelman Ali Sasal Vural een afstandsschot van Güler half pareren en was er vervolgens als de kippen bij om de 0-3 binnen te werken. In het tweede bedrijf wist de thuisploeg lange tijd niet te profiteren van het overtal. Jordy Caicedo zorgde in de 75ste minuut nog wel voor een eretreffer door via de binnenkant van de paal af te ronden.