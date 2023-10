Kabelaars stappen naar ACM om Eredivisie-deal van ESPN te onderzoeken

Donderdag, 5 oktober 2023 om 15:45

Het consortium van telecompartijen (Delta Fiber, KPN, Odido en VodafoneZiggo) doet er alles aan om te voorkomen dat Disney/ESPN een officiële deal sluit met de Eredivisie CV voor de uitzendrechten van de Eredivisie. In september meldden onder meer Voetbal International en De Telegraaf dat ESPN een akkoord had bereikt met de Eredivisie CV (ECV) over het verlengen van het contract. Van een officiële deal is echter nog geen sprake en als het aan het consortium ligt gaat dat ook niet gebeuren.

Het vorige contract van ESPN met de Eredivisie CV liep tot 2025, maar met de nieuwe verbintenis zou die verbintenis met vijf jaar verlengd worden. Met de totale deal zou 750 miljoen euro gemoeid zijn, wat neerkomt op ongeveer 135 miljoen euro per jaar, exclusief een tekenbonus van 70 miljoen. Met de nieuwe deal zouden alle tevens alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en Azerion Vrouwen Eredivisie live worden uitgezonden. De clubs moeten nog wel stemmen over de ESPN-deal.

Het consortium van kabelaars is ook een gegadigde om de Eredivisie-rechten op te kopen, maar leek dus achter het net te vissen door de aangekondigde deal van de ECV met ESPN. De kabelaars leggen zich echter niet neer bij het naderende officiële akkoord. De telecompartijen hebben de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd om het onderhandelingsproces na te gaan.

Volgens het consortium is de 'exclusieve onderhandeling en een op handen zijnde deal tussen ECV en Disney/ESPN over de televisierechten van de Eredivisie' in strijd met het zogenoemde 'kartelverbod'. De ACM heeft de mogelijkheid om de clubs, ECV en Disney tot een transparant betalingsproces te verplichten.

In mei boden de kabelaanbieders via een brief een jaarlijks bedrag van minimaal 180 miljoen euro netto per seizoen voor de rechten. Ruimschoots meer dan wat ESPN per jaar zou betalen voor de uitzendrechten. "We kunnen alleen maar gissen wat de achterliggende reden is om dat te weigeren", laat een woordvoerder weten. "We voelen ons dan ook genoodzaakt om de stap naar de ACM te zetten. Liever zitten we om tafel met de ECV en de clubs, maar vooralsnog is ons nog geen enkele stoel aangeboden.” De woordvoerder laat tevens weten dat het bod van 180 miljoen euro netto nog altijd staat.

Toen het nieuws over de deal tussen ESPN en de ECV in de media terechtkwam, leidde dat tot een felle reactie bij de telecomaanbieders. Het consortium stuurde een brief naar de ECV om in gesprek te gaan over de televisierechten, maar dat heeft vooralsnog nergens toe geleid. Daarom richt het zich nu direct tot de ACM, in de hoop dat die autoriteit kan ingrijpen. De ACM is een onderzoek gestart, maar het is nog onduidelijk of er kan worden ingegrepen. Het consortium pleit ervoor dat de Eredivisie-clubs wachten met het sluiten van een officiële deal totdat het onderzoek is afgerond.