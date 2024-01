Juventus zet koppositie op het spel na vroege en domme rode kaart Milik

Juventus is zaterdagavond tegen duur puntenverlies in de Serie A aangelopen. Na een vroege rode kaart voor Arkadiusz Milik zette Dusan Vlahovic de ploeg van trainer Massimiliano Allegri in de tweede helft op voorsprong tegen Empoli. Tommaso Baldanzi bracht de stand namens de bezoekers vervolgens echter weer in evenwicht: 1-1. Internazionale kan de koppositie zondag van Juve overnemen met een zege op Fiorentina.

Allegri ving de wedstrijd tegen Empoli zonder grote verrassingen in zijn basiself aan. De voorhoede werd gevormd door Vlahovic en Milik, terwijl ook Filip Kostic met zijn verleden bij FC Groningen weer het vertrouwen van de 56-jarige oefenmeester kreeg.

Juventus verder met ???? man! ?? Milik maakt een forse overtreding, maar zou geel niet voldoende zijn? ??#ZiggoSport #SerieA #JuveEmpoli pic.twitter.com/CVkYoMTtma — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 27, 2024

Allegri kreeg na ruim een kwartier spelen al een flinke domper te verwerken, toen Milik met rood van het veld gestuurd werd. De Poolse aanvaller kwam na een slechte aanname veel te wild in met een tackle.

Scheidsrechter Livio Marinelli deed de overtreding eerst nog af met slechts geel. Na tussenkomst van de VAR en het herzien van de beelden besloot de arbiter Milik alsnog een rode kaart te geven.

In ondertal had Juventus moeite om serieuze mogelijkheden te creëren. Op slag van rust hielp Fabio Miretti echter wel een reuzenkans om zeep door van dichtbij over te schieten.

De voorsprong voor Juve kwam er vroeg in het tweede bedrijf alsnog. Een hoekschop viel met enig fortuin voor de voeten van Vlahovic, die niet nadacht en hard de 1-0 tegen de touwen schoot.

Dušan Vlahovic doet het! ??

Ook met 10 man weet De Oude Dame toch gewoon te scoren tegen Empoli ??#ZiggoSport #SerieA #JuveEmpoli pic.twitter.com/mRWW0w2kW7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 27, 2024

Empoli liet zich twintig minuten voor tijd pas voor het eerst zien via Matteo Cancellieri (kopbal). Het bleek een waarschuwing, want niet veel later was de 1-1 een feit. Baldanzi mocht vrij uithalen van rand zestien en gaf Wojciech Szczesny het nakijken. Juve slaagde er in het restant van het duel niet meer in om er een zege uit te slepen.

