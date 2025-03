Juventus woest op Fiorentina en stapt naar Italiaanse bond na onrespectvolle actie

Juventus verloor zondag met grote cijfers in de competitie. Uit bij Fiorentina werd De Oude Dame met 3-0 verslagen. Voor de aftrap hadden Fiorentina-fans met vellen papier een sfeeractie gemaakt waar met letters stond afgebeeld ‘Juve merda’. Hier was de bezoekende ploeg niet over te spreken, zo meldt Tuttosport.

Juventus zou volgens de Italiaanse nieuwsbron contact hebben gehad met de Italiaanse voetbalbond. De club vindt de sfeeractie ongepast en wil daarom ook opheldering. Fiorentina zou hierdoor gevolgen kunnen ondervinden, maar voorbeelden van vorige incidenten laten zien dat het ook ongestraft kan blijven.

Naast de club kregen ook Dusan Vlahovic en Nico González de nodige beledigingen. De Serviër en Argentijn speelden in het verleden allebei voor La Viola. Eerstgenoemde heeft dit seizoen nog geen vaste basisplek afgedwongen bij Juventus en werd dan ook belachelijk gemaakt met leuzen zoals ‘Dove si trova Vlahovic?’ (waar is Vlahovic).

Eerder dit jaar in Turijn kreeg de Serviër ook al opmerkingen over zich heen van supporters van zijn oude club. De wedstrijd werd toen stilgelegd door de scheidsrechter vanwege vermeende racistische opmerkingen.

De positie van Thiago Motta bij Juventus staat onder vuur. De trainer staat vijfde met Juve in de Serie A. Het gat naar koploper Inter bedraagt twaalf punten. In de Champions League was het ook een teleurstelling dit seizoen en werd de ploeg in de tussenronde uitgeschakeld door PSV.

Voor Juventus staat nu op zaterdag 29 maart Genoa op het programma. De ploeg is voor de rest in alle competities uitgeschakeld en moet alle focus op de Serie A zetten. Het gat naar plek vier Bologna en dus ook Champions League-voetbal is nu één puntje.

Fiorentina staat momenteel achtste in de competitie. De ploeg is op nog twee fronten actief. In de Conference League is het Sloveense NK Celje de tegenstander in de kwartfinale.