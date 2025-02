Juventus wint dankzij Conceição van Inter en reist vol vertrouwen af naar PSV

Juventus heeft de Serie A-topper van Inter gewonnen. De ploeg van trainer Thiago Motta won dankzij een treffer van ex-Ajacied Francisco Conceição met 1-0 van de titelkandidaat. Inter staat nu twee punten achter koploper Napoli, terwijl Juventus plek vier overneemt van Lazio.

Bij Juventus vormde Teun Koopmeiners het blok met Khéphren Thuram. Diens broer Marcus begon op de bank bij Inter, daar Mehdi Taremi de voorkeur kreeg. De routinier vormde het spitsenkoppel met Lautaro Martínez. Denzel Dumfries stond rechts op het middenveld, terwijl Stefan de Vrij op de bank begon.

In de negentiende minuut van de wedstrijd leidde een fraaie Inter-aanval bijna tot een wereldgoal. Nicolò Barella leek af te geven op de vogelvrije Dumfries, maar verraste door naar binnen te draaien en te schieten. Zijn poging werd gekraakt, maar daardoor kon Taremi het proberen met een omhaal. De Iraniër raakte de bal heerlijk, maar zag Michele Di Gregorio knap redden.

De aanval was daarmee niet voorbij. Inter bleef in balbezit en Lautaro legde de bal met veel gevoel neer bij de tweede paal, waar de mee opgekomen en licht gehinderde Dumfries van dichtbij over kopte.

Een volgende aanval van Inter strandde, wat Timothy Weah de gelegenheid gaf een fantastische crosspass op Nico González te geven. De Argentijn dwong Yann Sommer tot een knappe redding. De bal bleef in Turijns bezit en Conceição loste een gevaarlijk schot richting de korte hoek, waar Sommer andermaal paraat stond.

Juventus zocht nadrukkelijk de aanval, wat Inter uiteraard de nodige ruimtes opleverde. De onvermoeibare Dumfries genoot met regelmaat veel ruimte aan de rechterkant. Zo ook vlak voor rust, toen hij gelanceerd werd en zag dat de weg naar Lautaro werd afgesneden. De Rotterdammer probeerde het daarom maar zelf en schoot vanuit een enigszins lastige hoek op de paal.

Na rust speelde Juventus overtuigender dan Inter, al bleef het in eerste instantie bij dreiging rondom de zestien van Sommer. Dumfries raakte aan de overkant opnieuw de paal, al zou die treffer wegens buitenspel nooit hebben geteld.

Een kwartiter voor tijd sloeg Juventus genadeloos toe. Randal Kolo Muani draaide zich met een pirouette vrij en bereikte Conceição, die Sommer met een lage schuiver in de verre hoek passeerde: 1-0. Koopmeiners was ogenblikken later zeer dicht bij de 2-0, ware het niet dat Dumfries de bal op de doellijn wegwerkte.

Juventus hield in de slotfase stand en reist derhalve met een uitstekend gevoel af naar het Philips Stadion, waar de ploeg van Motta woensdag tegen PSV een 2-1 voorsprong verdedigt in de tussenronde van de Champions League.