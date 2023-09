Juventus verliest na flater Szczesny en krankzinnige blunder Gatti

Zaterdag, 23 september 2023 om 20:08 • Jonathan van Haaster

Juventus heeft nagelaten de koppositie in de Serie A te veroveren. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri verloor op bezoek bij Sassuolo: 4-2. Bij rust stonden i Bianconeri met 2-1 achter. Federico Chiesa leek Juventus een kwartier voor tijd naar minimaal een punt te schieten, maar Andrea Pinamonti profiteerde aan de andere kant juist optimaal van een rebound. Nadat Wojciech Szczesny al blunderde bij de openingstreffer, besliste Federico Gatti het duel door de bal tot verbijstering van iedereen in zijn eigen, lege doel te werken. Juventus blijft steken op de vierde plek, terwijl Sassuolo dankzij zijn tweede zege van het seizoen stijgt naar de elfde plaats.

Juventus trad aan in een 3-5-2-formatie. Szczesny zag de verdediging voor zich gevormd worden door Danilo, Bremer en Gatti. Weston McKennie (rechts) en Filip Kostic (links) stonden aan de zijkanten op het middenveld, terwijl Fabio Miretti, Manuel Locatelli en Adrien Rabiot in het centrum stonden. Chiesa en Dusan Vlahovic waren de spitsen van dienst. Aan de kant van Sassuolo zat voormalig Feyenoorder Marcus Pedersen op de bank.

Met name Chiesa zorgde voor wat dreiging in de openingsfase, maar het was juist Sassuolo dat de score in minuut 12 wist te openen. Laurienté haalde vanaf een meter of twintig hard uit, al leek zijn inzet een makkelijke prooi te worden voor Szczesny. De Pool flaterde echter en zag de inzet van Laurienté in het doel belanden: 1-0. Toch hoefde Juventus niet lang te treuren. Een scherpe voorzet richting de tweede paal leek ingelopen te worden door McKennie, maar het was Matías Viña die zijn eigen doelman passeerde: 1-1. Nadat Locatelli een kans liet liggen, kwam Sassuolo op 2-1 via Domenico Berardi. Hij schoot feilloos raak in de verre hoek.

Chiesa met de gelijkmaker!

Twintig minuten na rust kreeg Vlahovic een grote kans, maar zijn inzet ging naast. De Serviër werd niet veel later tot zijn grote onvrede gewisseld voor Moise Kean. Vlak na de entree van de Italiaan kwam Juventus op gelijke hoogte. Een voorzet leverde in eerste instantie niets op, maar Fagioli bracht de bal snel bij Chiesa. De creatieveling haalde in één keer uit en zag zijn inzet via Martin Erlic binnenvallen: 2-2. Juventus leek door te drukken, maar kwam bedrogen uit.

Juventus kon niet heel lang genieten van de gelijkmaker, want Pinamonti kopt de 3-2 binnen!

Szczesny kon een inzet van Laurienté niet goed wegwerken en moest toezien hoe Pinamonti de rebound binnenkopte: 3-2. Grégoire Defrel leek in blessuretijd voor de beslissing te zorgen, ware het niet dat zijn inzet via de onderkant van de lat net vóór de doellijn belandde. Even later stond het toch 4-2, al zag niemand de manier waarop aankomen. Ter hoogte van de cornervlag nam Szczesny een vrije trap op Gatti, die de bal tot verbazing van iedereen in zijn eigen, lege doel schoot: 4-2.

Is dit dé blunder van het weekend? Gatti schiet de bal op doel, maar waar is de keeper?