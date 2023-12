Juventus trekt overwinning naar zich toe na krankzinnige slotfase in Monza

Vrijdag, 1 december 2023 om 22:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:25

Juventus heeft op haast ongelooflijke wijze een overwinning uit het vuur gesleept. Op bezoek bij AC Monza leek een treffer in blessuretijd van uitgerekend Internazionale-huurling Valentín Carboni Juve in rouw te dompelen. Met nog enkele minuten op de klok en een 1-1 stand op de bord zorgde Federico Gatti alsnog voor enorme ontlading: 1-2. Dankzij de zege klimt Juventus over koploper Inter heen (33 om 32), al hebben i Nerazzurri nog wel een wedstrijd tegoed.

Bijzonderheden:

Georgios Kyriakopoulos ging aan een shirt van een Juve-speler hangen en dat moest de Griek bekopen met een strafschop. Dusan Vlahovic miste de penalty, maar uit de daaropvolgende hoekschop was het alsnog raak. Hans Nicolussi Caviglia schilderde de bal op het hoofd van Adrien Rabiot, die overtuigend binnenkopte: 0-1. Juventus besloot om het daarna rustig aan te doen.

Ook na rust vielen er weinig kansen te noteren, al wist Monza de gelijkmaker maar niet te forceren. In blessuretijd was het toch raak. Een scherpe voorzet van Carboni werd door niemand aangeraakt, waarna de bal in de verre hoek plofte: 1-1. Een uitstekende actie van Rabiot zorgde echter toch nog voor euforie bij de ploeg uit Turijn. De Fransman zette door aan de rechterkant en bracht de bal voor het doel bij Gatti. De centrale verdediger maaide eerst volledig langs de bal, maar kreeg daarna een herkansing. Hij stelde niet teleur: 1-2.