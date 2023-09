Juventus treedt genadeloos op tegen geschorste Paul Pogba

Woensdag, 13 september 2023

Juventus heeft het salaris van Paul Pogba bevroren, weet La Gazetta dello Sport woensdag te melden. Volgens het Italiaanse medium overweegt de Oude Dame zelfs juridische stappen tegen de dertigjarige middenvelder uit Frankrijk, al wil de clubleiding verdere onderzoeken eerst afwachten. Pogba testte positief op het gebruik van testosteron na het duel met Udinese op 20 augustus, al kwam hij in die wedstrijd niet binnen de lijnen. Dopingautoriteiten besloten maandag al dat de controleur voorlopig geschorst is.

Pogba hoeft de komende weken niet te rekenen op zijn salaris, zo luidt de berichtgeving van de roze sportkrant. In Turijn strijkt de middenvelder jaarlijks zo'n 10 miljoen euro op. Indien Pogba schuldig wordt bevonden, kan zijn vertrek Juventus zo'n 30 miljoen euro besparen. De Fransman ligt in het Allianz Stadium nog tot medio 2026 vast, maar moet vrezen voor een gerechtvaardigde contractontbinding. Het is voorlopig afwachten wat de verdere onderzoeken zullen uitwijzen.

