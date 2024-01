Juventus schakelt na mislopen Henderson door en wil Nederlander strikken

Op de voorpagina van Tuttosport prijken maandagmorgen de foto's en namen van zowel Jordan Henderson als Teun Koopmeiners. Juventus zou serieus geïnteresseerd zijn geweest in de diensten van de ervaren Engelsman, maar de in financieel noodweer verkerende club lijkt af te moeten haken in de strijd om zijn handtekening. Daarom richt la Vecchia Signora nu zijn pijlen op Koopmeiners.

Zondagavond brachten Italiaanse media naar buiten dat het voor Juventus een lastige optie zou worden om Henderson te strikken. De huidige nummer twee van Italië zou de routinier alleen willen huren, terwijl Ajax afstevent op een koopdeal.

Bovendien zou Juventus helemaal geen riant salarisaanbod kunnen doen aan de middenvelder. Volgens de berichtgeving van La Gazzetta dello Sport is Juventus bereid een jaarsalaris van 1,5 miljoen euro te betalen, een bedrag dat Ajax normaliter wel op kan hoesten om een speler van zijn kaliber in te lijven.

En dus lijkt Juventus, dat naarstig op zoek is naar een versterking op het middenveld, uit te komen bij Koopmeiners. De voormalig AZ-aanvoerder is al jaren een belangrijke kracht bij Atalanta en heeft zich inmiddels bij de top van de Italiaanse competitie in de kijker gespeeld.

Volgens Tuttosport ziet Massimiliano Allegri in Koopmeiners simpelweg een betere optie dan Henderson. "Allegri is niet helemaal overtuigd van Henderson. Juventus richt liever zijn pijlen op het strikken van de Nederlander", schrijft de Italiaanse sportkrant.

Koopmeiners krijgt van het medium direct een bijnaam toegekend. Hij wordt tot 'RoboKoop' gedoopt. "RoboKoop is de grote investering waard", meent de krant.

"Hij heeft veel kwaliteiten en staat garant voor goals." Bovendien zal Juventus volgens het medium zeer spoedig de eerste aanwinst presenteren. Tiago Djaló, een centrumverdediger, moet overkomen van Lille.

