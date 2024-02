‘Juventus overweegt verkoop Huijsen om komst andere Nederlander te financieren’

Juventus denkt erover na om enkele grote talenten van de hand te doen om zo meer transferbudget te creëren. La Vecchia Signora wil de aankoop van Teun Koopmeiners financieren en moet ruimte maken om dat te doen. De verkoop van Dean Huijsen zou een flinke stap in die richting zijn. Dat schrijft althans La Gazzetta dello Sport.

Juventus hoopt ondanks de cruciale nederlaag tegen Inter (1-0) nog altijd vurig op het veroveren van de landstitel. Om volgend jaar nog competitiever te zijn is een kwaliteitsinjectie nodig, zo beredeneert de roze sportkrant.

Al langer is bekend dat Koopmeiners topprioriteit is in Turijn, maar de Nederlander is niet voor een appel en een ei op te halen bij Atalanta. En dus moet Juve enkele waardevolle spelers in de etalage zetten om de komst van de Nederlander te bewerkstelligen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"De club heeft een goudmijn in handen die, afgaande op de interesse van buitenlandse clubs de afgelopen maanden, een bedrag van 90 tot 100 miljoen kan opleveren", zo denkt La Gazzetta dello Sport.

De namen van Huijsen, Kaio Jorge, Matías Soulé, Enzo Barrenechea en Facundo Gonzalez worden allemaal genoemd als potentiële toppers, die een heleboel geld in het Italiaanse laatje kunnen brengen.

Vooral op de 'meest gewaardeerde juwelen' Soulé en Huijsen zou Juventus flink willen verdienen. Huijsen wordt momenteel verhuurd aan AS Roma, waar hij in het duel met Cagliari zijn eerste treffer in het profvoetbal noteerde.

"Het was genoeg om de interesse van minstens drie Europese clubs te wekken: Manchester United, Borussia Dortmund en Leipzig", weet de krant. die ook meteen een prijskaartje om de nek van de Spaanse Nederlander hangt.

"Het is onwaarschijnlijk dat Cristiano Giuntoli (technisch directeur van Juventus, red.) zal luisteren naar aanbiedingen van minder dan 25 tot 30 miljoen euro, maar die bedragen zijn verre van onmogelijk voor deze clubs."

Ondertussen wees Soulé in de winter al aanbiedingen uit Saudi-Arabië en Engeland af. De Arabieren waren concreet en legden een bod van dertig miljoen euro op tafel in Turijn, maar Soulé bedankte.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties