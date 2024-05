Juventus met schaamrood op de kaken na erbarmelijke pot tegen hekkensluiter

Juventus heeft na een uiterst matige wedstrijd een punt overgehouden aan het duel met Salernitana. De bezoekers leken dankzij een rake kopbal van Niccolò Pierozzi hard op weg naar een zege, totdat Adrien Rabiot diep in blessuretijd alsnog raak schoot: 1-1. Juventus moet plek drie afstaan aan Bologna en is nog niet geheel zeker van Champions League-kwalificatie, al is de kans daarop wel zeer groot. Salernitana, dat al gedegradeerd is, pakt een knap punt in het Allianz Stadium, al liet het in de persoon van Toma Basic na met de zege aan de haal te gaan.

Trainer Massimiliano Allegri koos voorin voor het spitsenkoppel Dusan Vlahovic - Moise Kean. Filip Kostic en Andrea Cambiaso moesten vanaf de flanken op het middenveld als verkapte buitenspelers fungeren. Onder meer Kenan Yildiz, Federico Chiesa en Arkadiusz Milik begonnen op de bank. Timothy Weah was wegens een schorsing niet inzetbaar.

Dat Juventus niet super gemotiveerd was voor de krachtmeting met de laagvlieger, bleek al in de openingsfase. Emanuel Vignato leek simpel op weg naar Wojciech Szczesny, maar Bremer kon met een uiterste ingreep erger voorkomen voor Juve. Pierozzi kwam wel tot een schot, waar Szczesny een antwoord op had.

Juventus beet eindelijk wat van zich af en kwam dicht bij de voorsprong via Vlahovic, wiens inzet tegen de lat werd getikt door goalie Vincenzo Fiorillo. Uit een hoekschop van Junior Sambia was het raak voor Salernitana. Pierozzi torende boven iedereen uit en kopte overtuigend binnen: 0-1. Sambia was zelf bijna ook trefzeker, ware het niet dat zijn vrije trap gekeerd werd door Szczesny.

Juventus legde uiterst teleurstellend voetbal op de mat en dus probeerde Bremer het maar eens van afstand. Dat leverde op een haar na een schitterend doelpunt op van de Braziliaan, ware het niet dat zijn poging millimeters langs de verkeerde kant van de paal scheerde. Het zat Juventus ook niet mee bij het volgende afstandsschot, van Andrea Cambiaso. Zijn poging scheerde de buitenkant van de paal.

Ook na rust was het spel van Juventus bijzonder teleurstellend te noemen. De gastheren kwam opnieuw goed weg toen de boomlange Federico Fazio uit een hoekschop net over kopte. Met invaller Chiesa binnen de lijnen speelde Juventus met hernieuwde energie. De Italiaans international stelde Vlahovic in staat te scoren uit een counteraanval, maar de Serviër faalde. Chiesa liet vlak daarna zelf een enorme mogelijkheid liggen, door oog in oog met Fiorillo naast te schieten.

In de slotfase werd Juventus eindelijk wakker en begon het met het nodige tempo aanvallen op te zetten. Het leverde direct meerdere kansen op voor de ploeg uit Turijn. Zo leverde de kopkans van Federico Gatti niets op en liet ook Milik een kopkans liggen. De Pool vond de bovenkant van het doel. Nadat ook Fabio Miretti een prima mogelijkheid liet liggen, was het via Rabiot alsnog raak. De Fransman gleed de bal met buitenkant voet knap binnen: 1-1. Basic had in de counter voor de 1-2 moeten zorgen, maar de Kroaat schoot in volledige vrijheid over en liet zo na om Salernitana een historische zege te bezorgen.

