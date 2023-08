Juventus loopt dankzij knappe assist Zirkzee averij op bij terugkeer Pogba

Zondag, 27 augustus 2023 om 20:28 • Bart DHanis • Laatste update: 20:32

Juventus is er niet in geslaagd om thuis te winnen van Bologna. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri kwam niet verder dan 1-1. Bij Bologna begonnen Joshua Zirkzee en Sam Beukema in de basis. Eerstgenoemde was zelfs belangrijk met een assist op Lewis Ferguson. Namens Juventus vond Dusan Vlahovic het net. Paul Pogba keerde terug van een blessure. Hij viel na 66 minuten in voor Andrea Cambiaso.

De eerste kans van de wedstrijd was besteed aan Bologna. In de tiende minuut haalde Nikola Moro uit vanaf de rand van het strafschopgebied, maar hij zag zijn poging aan de verkeerde kant van de paal scheren. Ook de tweede kans was voor de uitploeg. Dan Ndoye speelde zichzelf vrij in de zestien en haalde uit. Mattia Perin stond echter goed op te letten en wist zijn doel nog schoon te houden.

Juventus komt ????????????... ?? Het is Zirkzee met de assist en Bologna gaat aan de leiding! ??#ZiggoSport #LaLiga #JuveBologna pic.twitter.com/cKQNuDkAL7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 27, 2023

Luttele momenten later was het dan alsnog raak voor de bezoekers. Ferguson ontving de bal van Zirkzee, die de Schot goed vrijspeelde. Ferguson kwam daardoor oog-in-oog met Perin en bleef rustig: 0-1. Juventus leek via Vlahovic razendsnel terug te komen van de achterstand. De Servische spits kreeg de bal van Bremer en werkte eenvoudig binnen. De VAR keurde de treffer echter af, waardoor Bologna opgelucht adem kon halen.

Tien minuten voor tijd kwam La Vecchia Signora alsnog op gelijke hoogte. Nadat de scheidsrechter geen penalty toekende aan Bologna, kon Vlahovic alsnog gelijk maken. Hij kopte een voorzet van links knap in de benedenhoek en redde zo een punt voor zijn ploeg. Het slotakkoord was echter voor Bologna, dat met Jesper Karlsson, Zirkzee en Beukema op het veld geen echt grote kansen meer kon creëren.