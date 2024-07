Juventus legt 50 miljoen euro op tafel en neemt Braziliaans international Douglas Luiz over van Aston Villa

Douglas Luiz mag zich officieel speler van Juventus noemen. De Braziliaan komt over van Aston Villa, waar hij nog twee jaar onder contract stond, en levert die club vijftig miljoen euro op. Luiz tekent een contract tot medio 2029 in Allianz Stadium.

De transfer van Luiz naar Juventus hing al enige tijd in de lucht. Villa wilde zijn ster op het middenveld eigenlijk niet kwijt, maar vanwege de 'Profitability and Sustainability Regulations' (PSR) had de club weinig keus.

De PSR schrijft voor dat Premier League-clubs per drie jaar niet meer dan omgerekend ongeveer 125 miljoen euro verlies mogen maken. De deadline om de boekhouding op orde te krijgen is op 30 juni en dus was er haast om de transfer rond te krijgen.

Villa nam in het kader van PSR eerder al afscheid van jeugdspelers Omari Kellyman en Tim Iroegbunam, die naar respectievelijk Chelsea en Everton vertrokken. Zij leverden de club gezamenlijk ongeveer 35 miljoen euro op.

Los van de transfer van Luiz zal Villa twee spelers overnemen van Juventus: Samuel Iling-Junior en Enzo Barrenechea. Zij kosten Villa naar verluidt 25 miljoen euro. In eerste instantie zou het gaan om Iling-Junior en Weston McKennie, maar de Amerikaan zag een vertrek uit Turijn niet zitten.

Eerder legde Villa Ian Maatsen al vast voor een kleine 45 miljoen euro. Daarnaast kwam Lewis Dobbin voor een kleine twaalf miljoen euro over van Everton. Onder meer Jhon Durán en Diego Carlos worden in verband gebracht met een vertrek uit Birmingham.

Luiz is de eerste aankoop van Juventus dit seizoen. Met de komst van de zestienvoudig international, die nu met Brazilië actief is op de Copa América, hoopt Juventus in de komende jaargang een stuk beter voor de dag te komen. I Bianconeri eindigden na een zeer matig seizoen als derde in de Serie A. Wel werd de Coppa Italia gewonnen ten koste van Atalanta.

