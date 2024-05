‘Juventus komt met bod 20 miljoen tekort om Teun Koopmeiners op te pikken’

De interesse in Teun Koopmeiners is geïntensiveerd. De middenvelder van Atalanta staat al geruime tijd in de belangstelling van onder meer Juventus en Liverpool, maar nu lijkt eerstgenoemde het spel serieus op de wagen te brengen. Italiaanse media zoals la Gazzetta dello Sport en Calciomercato meldden dinsdag dat de Italiaanse topclub een eerste bod heeft uitgebracht op Koopmeiners.

De 21-voudig international van het Nederlands elftal oogst al sinds zijn komst in 2021 lof om zijn spel. De veelzijdige middenvelder heeft door supporters liefkozend de bijnaam RoboKoop gekregen en bewees dit seizoen dat deze bijnaam niet voor niets is gekozen.

Trainer Gian Piero Gasperini doet maar wat graag een beroep op de Nederlander. De Italiaanse hoofdcoach stelde Koopmeiners dit seizoen maar liefst vijftig keer op. Meestal deed hij dat als aanvallende middenvelder, maar gezien zijn veelzijdigheid wordt hij ook regelmatig als defensieve middenvelder ingezet. Zo ook in de gewonnen Europa League-finale tegen Bayer Leverkusen (3-0) van vorige week. Met vijftien goals en zeven assists kan de kersverse winnaar van de Europa League fraaie statistieken overleggen.

Dat hebben ook enkele Europese grootmachten opgemerkt. Juventus lijkt daarvoor het meest concreet en heeft de Nederlander verkozen tot transferdoelwit nummer één aankomende zomer. Volgens de Italiaanse media is er een eerste bod bij het bestuur van la Dea neergelegd.

Het zou gaan om een bod van veertig miljoen euro, met daarbovenop nog vijf miljoen euro aan bonussen. Atalanta is niet onder de indruk van het geboden bedrag en stelde eerder al een vraagprijs vast van zestig miljoen euro.

Of Juventus aan die vraagprijs wil en kan voldoen is nog onduidelijk, maar wel heeft de topclub uit Turijn een andere creatieve mogelijkheid in gedachten om Atalanta alsnog tegemoet te komen. Sportief directeur Cristiano Giuntoli zou Dean Huijsen als ruilmiddel willen inzetten.

De piepjonge Huijsen is eigendom van Juventus, dat hem in het afgelopen half jaar heeft verhuurd aan AS Roma. Bij de Romeinen maakte de Amsterdammer indruk, daar hij sinds januari nog veertien keer in actie kwam voor Roma en daarin defensief zijn mannetje stond en met twee goals ook aanvallend een bijdrage leverde.

Het is nog onduidelijk of Atalanta zal zwichten voor dit aanbod. Huijsen heeft bij de Oude Dame nog een contract dat doorloopt tot medio 2028.

