Juventus komt gelijkmaker van Albert Gudmundsson niet te boven In Genua

Juventus heeft zeer duur puntenverlies geleden in de Serie A. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri speelde een moeizame wedstrijd bij Genoa, dat zich na rust naar een punt knokte: 1-1. Albert Gudmundsson, voormalig aanvaller van PSV en AZ, scoorde namens de thuisploeg. Juventus speelt voor de vierde keer dit seizoen gelijk en komt op 37 punten. Daarmee laat het de kans liggen om koploper Internazionale, dat op 38 staat, te passeren.

Gudmundsson was een van de twee spitsen bij Genoa. Junior Messias stond naast hem in de voorste linie. Ridgeciano Haps en Morten Thorsby zaten op de bank, terwijl Kevin Strootman er wegens een spierblessure helemaal niet bij was. Juventus, met Dean Huijsen op de bank, trad aan in zijn ogenschijnlijk sterkste opstelling. Vanaf de zijkanten moesten Filip Kostic en Andrea Cambiaso voor dreiging richting de voorhoede zorgen, die bestond uit Dusan Vlahovic en Federico Chiesa.

Halverwege de eerste helft leverde een scherp aangesneden pass van Chiesa bijna een treffer op. Vlahovic werd bereikt, maar de Serviër tikte over. Geklungel in de verdediging bij Genoa leidde balverlies van Milan Badelj in, die de bal te ver van zijn voet liet springen. Vlahovic passte op Chiesa, die werd gevloerd door Josep Martínez. De doelman dook vervolgens de verkeerde hoek in bij de strafschop van Chiesa: 0-1.

Beide ploegen kwam in de fase daarna regelmatig dreigend voor het doel, al ontbrak het aan de laatste pass of details om daar écht gevaar uit te creëren. Zo voorkwam een verdediger van Juve met een uiterste block dat Gudmundsson vrijwel zeker kon scoren.

Alberto Gilardino besloot Caleb Ekuban te brengen en dat bleek een gouden greep. Hij nam de bal aan in de zestien en bracht de bal via een kopbal op een presenteerblaadje voor Gudmundsson, die van dichtbij en al vallend afrondde: 1-1.

Vlak daarna leek Martínez zijn ploeg te duperen. De doelman van Genoa passte de bal zomaar in de voeten van Chiesa, die er echter niet in slaagde om op tijd tot een schot te komen. De aanvaller werd net op tijd van de bal gezet door een verdediger van de ploeg uit Genua.

Lange tijd wist Juventus niet tot een echte kans te komen, al was dreiging nooit ver weg. Twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd leken i Bianconeri alsnog de volle buit te pakken. Bremer had de bal ogenschijnlijk voor het inlopen uit een hoekschop, maar raakte de bal niet vol op zijn bovenbeen en zag Martínez een treffer voorkomen met een puike reflex.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Internazionale 15 12 2 1 30 38 2 Juventus 16 11 4 1 14 37 3 AC Milan 15 9 2 4 8 29 4 AS Roma 15 7 4 4 11 25 5 Bologna 15 6 7 2 6 25 6 Napoli 15 7 3 5 8 24 7 Fiorentina 15 7 3 5 6 24 8 Atalanta 15 7 2 6 6 23 9 Monza 15 5 6 4 2 21 10 Lazio 15 6 3 6 0 21 11 Torino 15 5 5 5 -3 20 12 Frosinone 15 5 4 6 -4 19 13 Lecce 15 3 8 4 -3 17 14 Genoa 16 4 4 8 -5 16 15 Sassuolo 15 4 3 8 -6 15 16 Cagliari 15 3 4 8 -12 13 17 Udinese 15 1 9 5 -13 12 18 Empoli 15 3 3 9 -17 12 19 Hellas Verona 15 2 5 8 -9 11 20 Salernitana 15 1 5 9 -19 8

