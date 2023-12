‘Juventus komt door schorsing van Pogba uit bij Oranje-international’

Juventus gaat zich komende januari melden voor Teun Koopmeiners, zo meldt La Gazzetta dello Sport vrijdagochtend. De ex-speler van AZ kan al langere tijd op belangstelling van De Oude Dame rekenen, maar door de schorsingen van Paul Pogba en Nicolò Fagioli is de nood voor een nieuwe middenvelder nu hoger dan voorheen bij Juventus.

Het is maar de vraag of de huidige werkgever van Koopmeiners, Atalanta, bereid is mee te werken aan het transfer. Onder Gian Piero Gasperini is de Oranje-inernational een vaste waarde en de trainer zou zijn pupil liever niet zien vertrekken.

Desondanks gaat Juventus wel een poging wagen in Bergamo, zo is de verwachting. Om de financiën voor een transfer van Koopmeiners op orde te krijgen zal de ploeg uit Turijn wel eerst spelers moeten verkopen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarvoor staan drie namen op de nominatie: Matías Soulé, Samuel Iling Junior en Kenan Yildiz. Het drietal komt niet voor in de plannen van Massimiliano Allegri en zou Juventus van een financiële impuls kunnen voorzien, waardoor een transfer van Koopmeiners mogelijk gemaakt kan worden.

De 25-jarige middenvelder speelt sinds de zomer van 2021 voor Atalanta, dat hem overnam van AZ. De Alkmaarders konden door de verkoop van hun aanvoerder zo'n veertien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening. De door AZ opgeleide middenvelder tekende destijds een contract tot medio 2025, met een optie voor nog een jaar.

Transfermarkt.nl schat de waarde van Koopmeiners in op 35 miljoen euro. Of hij zelf interesse heeft in een avontuur in bij Juventus is niet bekend.

Schorsingen

Dat Juve in de winterse transferperiode de markt op gaat voor een nieuwe middenvelder is geen verrassing te noemen. Eerder deze maand werd namelijk bekend dat Pogba een schorsing van vier jaar boven het hoofd hangt vanwege een positieve dopingtest, terwijl ook Fagioli geschorst is. Laatstgenoemde mag zeven maanden niet voetballen vanwege betrokkenheid bij illegale gokpraktijken.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties