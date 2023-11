Juventus kan goede start tegen Inter geen vervolg geven en blijft tweede staan

Zondag, 26 november 2023 om 22:44 • Jonathan van Haaster

Juventus is er in eigen huis niet in geslaagd de koppositie over te nemen van Internazionale. De Milanezen scoorden net als de ploeg uit Turijn eenmaal in de Derby d'Italia: 1-1. Juventus was met name in de eerste helft de bovenliggende partij en kwam op voorsprong via Dusan Vlahovic. Al snel na die goal zorgde Lautaro Martínez voor de gelijkmaker. Na rust leken beide ploegen vooral geen treffer te willen incasseren en dat gebeurde dan ook niet. Inter leidt de dans in de Serie A met 32 punten, gevolgd door naaste achtervolger Juventus met 30 punten.

Aan de kant van Juve kreeg Hans Nicolussi Caviglia een basisplaats toebedeeld op het middenveld. De 23-jarige Italiaan stond, mede door de afwezigheid van Paul Pogba en Nicolò Fagioli, voor het eerst in de basis. Voormalig Ajacied Arkadiusz Milik en Dean Huijsen begonnen op de bank. Aan de kant van Internazionale had trainer Simone Inzaghi basisplaatsen voor Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. Voor laatstgenoemde kwam er een plekje in het elftal vrij door de blessures bij Benjamin Pavard en Alessandro Bastoni.

Vlak voor de aftrap vroegen aanvoerders Adrien Rabiot en Martínez middels toespraken aandacht voor geweld tegen vrouwen. Al in de absolute beginfase van de wedstrijd waren de voortekenen voor een vermakelijke wedstrijd daar. Zowel Juve als Inter trok ten aanval, al leverde dat nog niet direct grote kansen op. Juve trok langzamerhand het initiatief naar zich toe en kreeg na een kwartier de eerste grote mogelijkheid. Rabiot legde af op Federico Chiesa, die vanaf randje zestien met links net over schoot.

Inter kwam niet verder dan enkele speldenprikjes, terwijl het goede gevoel bij Juve aanwezig bleef. Na een klein half uur spelen pakten i Bianconeri de voorsprong na een fraaie aanval. Vlahovic passte op Chiesa, die richting de zestien sprintte en de bal vervolgens teruggaf aan de Serviër. Vlahovic dacht niet na en schoot met binnenkant links onberispelijk raak in de verre hoek: 1-0.

Toch wist Inter de stand al vrij snel gelijk te trekken. Via Dumfries en Nicolò Barella werd Marcus Thuram de diepte ingestuurd. De Fransman gaf vanaf rechts scherp voor en zag collega-spits Martínez zeer koelbloedig afronden: 1-1. In het restant van de eerste helft gebeurde er weinig meer. Beide ploegen leken de rust zonder verdere schade te willen bereiken en daar slaagden zij ook in.

Het was Inter dat de eerste serieuze kans na rust kreeg. Barella had een fraai hakje in huis op Henrikh Mkhitaryan, waarna de Armeen een opgelegde kans bood aan Thuram. De spits stelde teleur en schoot recht op Juve-goalie Wojciech Szczesny af. De kans van de Inter-aanvaller bleek geen startsein voor een kansenregen. Mogelijkheden bleven schaars en het spel speelde zich voornamelijk op het middenveld af.

Inzaghi besloot twintig minuten voor tijd Juan Cuadrado in het veld te brengen. De Colombiaan speelde jarenlang voor Juventus en kon rekenen op oorverdovende fluitconcerten van de thuissupporters. Cuadrado gooide olie op het vuur door enkele minuten na zijn entree geel te pakken wegens een onhandige, harde overtreding. Beide ploegen leken te kunnen leven met een remise, wat terug was te zien aan het voorzichtige spel in de slotfase. Echte kansen werden er dan ook niet meer gecreëerd, waardoor Inter nog altijd de lijstaanvoerder in de Serie A is.