Juventus heeft trainer voor volgend seizoen definitief binnen

Igor Tudor blijft aan als trainer van Juventus. Dat maakt de Italiaanse club bekend via de officiële kanalen. Het contract van de 47-jarige Kroaat, die sinds maart aan het roer staat in Turijn, is met twee jaar verlengd.

Eind maart stelde Juventus Tudor aan als opvolger van Thiago Motta. Laatstgenoemde moest vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten onder zijn leiding.

Onder Tudor speelde Juventus negen officiële wedstrijden: vijf zeges, drie gelijke spelen en één nederlaag. De ploeg eindigde uiteindelijk als vierde in de Serie A, waarmee een Champions League-ticket werd veiliggesteld.

Tudor heeft zijn contract nu dus met twee jaar verlengd, tot medio 2027. Daar komt nog een optie voor één seizoen extra bij.

Met Tudor aan het roer gaat Juventus de komende weken deelnemen aan het WK voor clubs. De club zit in de poule bij Al Ain (Verenigde Arabische Emiraten), Wydad AC (Marokko) en Manchester City (Engeland).

Als speler kwam Tudor ook al in actie voor Juventus. Daarnaast was hij al eens assistent-coach in Turijn. Onder Andrea Pirlo zat hij als rechterhand 52 duels op de bank namens de 36-voudig landskampioen.

De meeste wedstrijden stond de Kroaat als hoofdtrainer aan het roer bij Hajduk Split en Olympique Marseille. Ook was hij tussen 2017 en 2018 trainer van Turkse grootmacht Galatasaray.