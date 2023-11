Juventus heeft schitterend nieuws voor Nederlands toptalent Dean Huijsen (18)

Prachtig nieuws voor Dean Huijsen. Het Nederlandse toptalent is door zijn club Juventus definitief overgeheveld naar de eerste selectie van la Vecchia Signora. Dat maakt de club uit Turijn bekend via de officiële kanalen.

Huijsen was al enige tijd een van de uitblinkers in het Next Gen-team van Juventus en behoorde daarom al meermaals tot de selectie van Massimiliano Allegri. Zijn debuut bleef uit, tot vorige maand. Toen mocht hij dertien minuten meedoen in de gewonnen topwedstrijd tegen AC Milan (0-1).

Op dinsdag meldt Juventus dat Huijsen, net als Kenan Yildiz, nu definitief uitmaakt van de selectie. "Voor beide spelers, die al een tijdje geïntegreerd zijn bij de selectie van het eerste team, is dit het hoogtepunt van een reis die begon met het Juventus Under-19-shirt en die werd vervolgd bij de Next Gen-ploeg", schrijft Juventus.

Huijsen maakte tegen Milan dertien minuten voor tijd zijn debuut door de moegestreden Federico Gatti af te lossen. Met Huijsen in het veld hield de defensie van Juve stand en werd de voorsprong over de streep getrokken. Na afloop kon Huijsen rekenen op lovende kritieken.

"Ik ben blij dat een jongen uit 2005 zijn debuut heeft gemaakt en ijzig kalm inviel", sprak Allegri tegenover DAZN. "Hij gaat een geweldige carrière tegemoet, hij heeft geweldige dingen gedaan."

"Hij speelde met rust, hij speelde gemakkelijke ballen, hij bracht zijn teamgenoten niet in moeilijkheden, hij deed een belangrijke interventie... net als Ciro Ferrara", trok Allegri de vergelijking met de oud-verdediger. Die was zelf eveneens onder de indruk.

"Hij komt uit 2005, met de eerste bal die hij raakt in de Serie A stopt hij Rafael Leão", zei Ferrara, 49-voudig international van Italië. "Ik kan me met hem identificeren: ook ik debuteerde op achttienjarige leeftijd in een belangrijke wedstrijd, Napoli - Juventus. Mijn eerste actie was het schoppen van Zbigniew Boniek. Huijsen deed het beter."

Oranje of la Furia Roja?

Huijsen werd geboren in Amsterdam, maar verhuisde op vijfjarige leeftijd naar Spanje. Huijsen groeide daardoor grotendeels op in Marbella, gelegen in Andalusië. AS schreef eind vorige maand dat het dan ook zijn grote droom is om voor het Spaanse nationale elftal uit te komen. Ondanks het feit dat de mandekker al voor meerdere jeugdelftallen van Oranje heeft gespeeld en inmiddels zelfs aanvoerder is van Nederland Onder 19.

Het nieuws is opvallend te noemen, gezien Huijsen in maart van dit jaar dit zei tegenover Voetbalzone: “De optie om voor Spanje te spelen was er wel, maar daar denk ik op dit moment niet aan. In principe speel ik mijn interlands gewoon voor Nederland, al weet je natuurlijk nooit hoe het gaat lopen. Normaal gesproken ga ik wel gewoon voor Oranje uitkomen.”