Juventus heeft aan treffer van Rabiot genoeg om ideeëloos AS Roma te verslaan

Juventus heeft in eigen huis een belangrijke zege geboekt in de Serie A. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri was met 1-0 te sterk voor AS Roma. Vlak na rust opende Adrien Rabiot de score en dat bleek ook het enige doelpunt van de wedstrijd te zijn. Dankzij de zege kruipt de ploeg uit Turijn weer dichter bij koploper Inter, dat twee punten meer heeft. Roma staat teleurstellend zevende.

Aan de kant van Juventus had Allegri geen al te grote verrassingen in petto, al viel wel op dat Kenan Yildiz één van de twee spitsen was. Het Turkse toptalent kreeg de voorkeur boven Arkadiusz Milik en de niet geheel fitte Federico Chiesa. Dusan Vlahovic stond naast Yildiz, Dean Huijsen zat op de bank. Bij Roma kon trainer José Mourinho beschikken over zijn gedroomde aanval: Romelu Lukaku en Paulo Dybala. De Argentijn nam het op tegen de club waar hij jaren onder contract stond. Rechts op het middenveld kreeg Rasmus Kristensen de voorkeur boven Rick Karsdorp.

Het eerste serieuze gevaar van de wedstrijd kwam van de voet van Roma-middenvelder Bryan Cristante. De Italiaans international zag zijn fraaie volley via Vlahovic op de paal belanden. Roma werd daarna nog enkele malen dreigend via voorzetten van Dybala, maar grote kansen leverde dat niet op. Juventus kreeg zijn eerste kansen via Vlahovic, die eerst naast schoot en daarna stuitte op Gianluca Mancini.

Juve leek het initiatief langzaam maar zeker naar zich toe te trekken, maar kwam plots goed weg toen een schot van Dybala maar net naast vloog. Juventus was vervolgens weer de dreigendere ploeg en kwam vlak voor rust bijna op voorsprong. Rui Patrício was al geklopt bij een schot van Filip Kostic, maar Evan Ndicka was er op tijd bij om de bal voor de doellijn weg te koppen.

Vlak na de de theepauze sloeg Juventus alsnog toe. Een schitterend hakje van Vlahovic bleek zeer effectief, daar Rabiot vrije doortocht kreeg richting doel. De Fransman besloot het in de korte hoek te proberen en dat bleek een goede keuze. Rui Patrício kreeg geen hand tegen de inzet van de Fransman: 1-0. Het betekende alweer zijn veertiende doelpunt over alle competities sinds begin vorig seizoen. Geen enkele middenvelder uit de Serie A kan aan die cijfers tippen.

JUVE OP VOORSPRONG ??



Roma moest scoren, maar de manschappen van Mourinho speelden te ver uit elkaar om echt in de buurt van Wojciech Szczesny te komen. Lukaku en Dybala konden amper door het statische middenveld worden bereikt. Mourinho besloot daarop om Stephan El Shaarawy in te brengen voor verdedigende middenvelder Leandro Paredes. Het had echter niet het gewenste effect. Met name Dybala werd gezocht, maar ook de creatieveling kon de vrije man niet vinden.

Vlak voor tijd dacht Juventus het duel in het slot te gooien. Chiesa werkte af na een pass van een andere invaller, Samuel Iling Junior, en begon zijn feestje te vieren. Chiesa bleek buitenspel te hebben gestaan en probeerde de scheidsrechter erop te wijzen dat de bal van een speler van Roma kwam, maar dat bleek niet het geval. Het deerde Juventus echter niet. Roma kwam niet meer in de buurt van een doelpunt.

