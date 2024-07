Topclub gaat zich zeer spoedig bij Atalanta melden voor Teun Koopmeiners

Juventus gaat zich na afronden transfer bij Atalanta melden voor Teun Koopmeiners

Het balletje lijkt snel te gaan rollen inzake de transfer van Teun Koopmeiners naar Juventus. Nadat Juventus de uitgaande transfer van Matías Soulé naar AS Roma heeft afgerond, zal het volgens Fabrizio Romano een eerste bod bij Atalanta neerleggen voor de Oranje-international.

Koopmeiners staat al maanden in de concrete belangstelling van Juventus, dat al tot een persoonlijk akkoord is gekomen met de voormalig AZ'er. Het wachten was op het moment dat Juventus zich ook zou melden bij Atalanta, waar Koopmeiners nog drie jaar onder contract staat.

De transfer van Soulé naar AS Roma is zo goed als afgerond. De twee clubs hebben een akkoord bereikt over de vaste transfersom, bonussen en het doorverkooppercentage, zo meldde Romano eerder op de avond. Soulé zal binnen enkele dagen gepresenteerd worden in de Italiaanse hoofdstad, zo is de verwachting.

Daarmee ligt de weg naar een transfer van Koopmeiners naar Juventus open, al zal die club nog wel tot een akkoord met Atalanta moeten zien te komen. De verwachting is dat de Europa League-winnaar zo'n zestig miljoen euro zal vragen aan Juventus.

Koopmeiners ontpopte zich vorig seizoen tot de absolute leider van Atalanta. De 26-jarige middenvelder uit Castricum, die volgens Transfermarkt een waarde van 50 miljoen euro vertegenwoordigt, liet zich met vijftien treffers in alle competities ook nadrukkelijk in aanvallend opzicht gelden.

Juventus wil onder de nieuwe trainer Thiago Motta beter presteren dan vorig seizoen, toen de club er ternauwernood in slaagde derde te worden in de Serie A. Met Douglas Luiz en Khéphren Thuram hebben i Bianconeri al twee centrale middenvelders gehaald en Koopmeiners moet de derde worden.

Atalanta heeft met Nicolò Zaniolo reeds een vervanger binnengehaald voor Koopmeiners. La Dea versterkte zich daarnaast ook met defensieve middenvelder Ibrahim Sulemana van Cagliari, terwijl centrumverdediger Ben Godfrey overkwam van Everton.

