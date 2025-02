Juventus dankt twee snelle goals van Randal Kolo Muani na lastige zege tegen Empoli

Juventus heeft in eigen huis gewonnen van degradatiekandidaat Empoli: 4-1. De Oude Dame kwam dankzij Juventus-huurling Mattia Di Sciglio al vroeg op achterstand, maar zag na rust Randal Kolo Muani met twee goals in drie minuten de achterstand omdraaien. Ook invallers Dusan Vlahoviç en Francisco Conceição deden een duit in het zakje.

Chelsea-huurling Renato Veiga maakte tegen Empoli zijn debuut voor Juventus. De Portugees vormde samen met Federico Gatti het centrum. Onder de lat stond zoals gewoonlijk Michele Di Gregorio, die zag dat de backposities werden ingevuld door Timothy Weah en jongeling Nicolò Savona.

Op het middenveld had trainer Thiago Motta een basisplaats ingeruimd voor Teun Koopmeiners. Het middenveld werd aangevuld door Winston McKennie en Manuel Locatelli. Voorin vormden Nicolás González, Kolo Muani en Kenan Yildiz de voorhoede.

Al na vier minuten spelen keek Juventus tegen een achterstand aan. Juventus-huurling Mattia Di Sciglio deed zijn oude werkgever de das om en zette Empoli verrassend op voorsprong.

La Vecchia Signora kreeg voor rust wat spaarzame kansen. Zo was González bijna trefzeker met een heerlijke halve omhaal, maar bracht Empoli-keeper Devis Vásquez knap redding. Even later zat Vásquez mis bij een vrije trap van Koopmeiners, maar kreeg Gatti de bal niet over de doellijn.

Vlak voor rust was het Yildiz die het op zijn heupen kreeg en met een aantal heerlijke kapbewegingen zijn directe tegenstander uitspeelde. De lage voorzet van de Turk leverde bijna een doelpunt op, maar Koopmeiners zag zijn inzet via McKennie naast gaan.

Na rust was het Kolo Muani die van zich laat spreken. De Fransman die deze winter op huurbasis van PSG overkwam en Vlahovic op de bank hield, wist in drie minuten tijd twee keer te scoren en boog daarmee eigenhandig de achterstand om: 2-1. Vlak voor tijd kreeg Youssef Maleh van Empoli rood, waardoor een echt slotoffensief van de bezoekers uitbleef. In de blessuretijd wist invaller Vlahoviç met een kanonskogel van buiten de zestien de 3-1 te maken. Even later zorgde Conceição uit een counter voor de 4-1.