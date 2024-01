Juventus bekert verder na vroege achterstand; Yildiz en Weah stelen de show

Juventus heeft zich donderdagavond weten te plaatsen voor de kwartfinale van de Coppa Italia. De ploeg uit Turijn moest tegen Salernitana al binnen een minuut een treffer van Chukwubuikem Ikwuemesi incasseren, maar stelde daarna orde op zaken: 6-1. Juventus neemt het in de kwartfinale op tegen Frosinone, dat Napoli eerder al met 0-4 aan de kant schoof.

Trainer Massimiliano Allegri stelde een sterk elftal op, al liet hij grote namen als Filip Kostic, Dusan Vlahovic en Wojciech Szczesny op de bank beginnen. Zij zaten in het het gezelschap van onder meer Dean Huijsen, die mogelijk op huurbasis vertrekt naar AS Roma. Voorin moesten Federico Chiesa en Arkadiusz Milik voor het verschil zorgen.

Juventus kon haast niet slechter aan het duel beginnen. Federico Gatti, de laatste weken geregeld uitblinker, maakte een ketser van jewelste door de bal zomaar in te leveren bij Ikwuemesi. De Nigeriaanse aanvaller bleef oog in oog met Mattia Perin kalm en schoof beheerst binnen in de verre hoek: 0-1.

Lang hoefden de Juve-supporters niet te wanhopen, want tien minuten later trok de thuisploeg de stand gelijk. Een diepe bal kwam bij de tweede paal terecht bij Andrea Cambiaso, die uitstekend terugkopte richting de penaltystip. Fabio Miretti meldde zich daar en werkte de bal kundig over de doellijn: 1-1.

Cambiaso was tien minuten voor rust zelf het middelpunt van de feestvreugde. Chiesa schilderde een hoekschop op het hoofd van Danilo, die de bal bij tot bij de tweede paal kopte. Cambiaso maakte daar dankbaar gebruik van door met een volley de verre hoek te vinden: 2-1.

De derde treffer van Juventus, in de openingsfase na rust, viel eveneens uit een hoekschop. Chiesa gaf voor op Milik, wiens kopbal door de doelman van de bezoekers werd gekeerd. De rebound was daarna een prooi voor Daniele Rugani: 3-1.

Een kwartier voor tijd was Juventus opnieuw trefzeker. Invaller Kenan Yildiz stuitte nog op de goalie, maar had het geluk dat Dylan Bronn de bal vervolgens in eigen doel werkte: 4-1. Yildiz viel bedrijvig in en maakte vlak voor tijd de 5-1. De Turks international zette vanaf links een solo in, passeerde drie man en vond de verre hoek.

Daarmee was het nog niet gespeeld. Timothy Weah, die tot donderdag nog niet wist te scoren voor Juventus, kreeg ruimte op het middenveld en besloot vanaf een kleine dertig meter uit te halen. Dat bleek een gouden zet. Zijn schot vloog via de onderkant van de lat schitterend binnen: 6-1.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties