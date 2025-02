Justin Kluivert krijgt prachtige beloning voor waanzinnige start van 2025

Justin Kluivert is verkozen tot Speler van de Maand in de Premier League. Dat maakt de Engelse voetbalcompetitie vrijdag bekend. De 25-jarige aanvaller van AFC Bournemouth was in januari goed voor vijf doelpunten en twee assists in vier competitiewedstrijden.

Daarmee was Kluivert vorige maand het vaakst betrokken bij een doelpunt van alle spelers in de Premier League. De drievoudig international van Oranje staat dit seizoen al op elf doelpunten en vier assists.

Kluivert is pas de tweede speler van Bournemouth die de prijs voor Speler van de Maand wint, na Dominic Solanke in december 2023. Toevalligerwijs speelde hij in het verleden ook in de Eredivisie, namens Vitesse.

Kluivert voegt zich bij een mooi rijtje aan Nederlanders. Hij treedt in de voetsporen van Ruud van Nistelrooij, Dennis Bergkamp, Arjen Robben, Rafael van der Vaart, Robin van Persie, Tim Krul en Virgil van Dijk.

Van Dijk was de laatste Nederlandse winnaar, in december 2018. Kluivert eindigde deze maand boven Amsterdammer en teamgenoot Dean Huijsen, die ook genomineerd was.

De stemmen van het publiek op de website van EA SPORTS werden gecombineerd met die van een panel aan voetbalexperts. Kluivert maakt ook nog kans op de prijs voor het Doelpunt van de Maand.

Kluivert is de zesde winnaar van het seizoen 2024/25. Erling Braut Haaland (Manchester City), Cole Palmer (Chelsea), Chris Wood (Nottingham Forest), Mohamed Salah (Liverpool) en Alexander Isak (Newcastle United) gingen hem voor.