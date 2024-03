Justin Kluivert drukt Vincent Kompany verder in het moeras met fraai doelpunt

Justin Kluivert was zondagmiddag van enorme waarde voor AFC Bournemouth in de Premier League. De Zaandammer maakte vlak na rust op fraaie wijze het eerste doelpunt voor the Cherries tegen Burnley. Vlak voor tijd tekende Antoine Semenyo voor de 0-2 eindstand. Bournemouth staat dankzij de zege steviger dertiende en is zo goed als veilig. Dat geldt allerminst voor Burnley, dat met dertien punten negentiende staat. Het gat naar de veilige zeventiende plaats bedraagt elf punten.

Bijzonderheden:

Bournemouth, dat aantrad met ex-Eredivisionisten Marcos Senesi, Milos Kerkez, Dominic Solanke en Kluivert, kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Een minuut nadat Senesi zich moest laten vervangen wegens een blessure, belandde een diepe bal van Lewis Cook in de loop van Kluivert. De ex-Ajacied kapte Dara O'Shea kundig uit en vond de verre hoek achter goalie James Trafford: 0-1.

Burnley, de ploeg van manager Vincent Kompany, kreeg hier en daar prima kansen om gelijk te maken. Zo zag Jacob Bruun Larsen zijn schot gekeerd worden door Neto en werd een treffer van Josh Cullen afgekeurd wegens een overtreding in de aanloop naar die goal. Solanke en Semenyo misten namens de bezoekers ook enkele goede kansen, maar de tweede treffer viel vlak voor tijd alsnog. Semenyo schoot met links keihard in de linkerbovenhoek: 0-2.

Burnley - Bournemouth

