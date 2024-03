Justin Hubner verlaat de Premier League op huurbasis voor avontuur in Azië

Justin Hubner gaat op huurbasis aan de slag bij Cerezo Osaka, op het hoogste niveau van Japan. De twintigjarige verdediger heeft zich tot december 2024 verbonden aan de huidige nummer zes van de J1 League. Hubner, die sinds dit jaar zijn interlands voor Indonesië speelt, ligt bij Premier League-club Wolverhampton Wanderers nog tot medio 2025 vast.

Hubner kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur, zo laat de Bosschenaar weten via de clubkanalen van Cerezo Osaka. “Ik ben erg blij om bij Cerezo Osaka te spelen. Ik kan niet wachten om alle fans te ontmoeten en ze te laten zien hoe ik speel. Laten we er een geweldig seizoen van maken!”

Justin Hubner joins Cerezo Osaka on loan from Wolverhampton Wanderers FC! ?? “I can't wait to meet all the fans and supporters and show them how I play. Let's make this a great season!" Welcome to Cerezo Osaka, Justin Hubner! ?https://t.co/siyYZbD9LH#CerezoOsaka pic.twitter.com/11VWZSEHgo — Cerezo Osaka (@crz_english) March 12, 2024

In Osaka gaat Hubner samenspelen met Shinji Kagawa. De 97-voudig international van Japan speelt inmiddels alweer een jaar in zijn geboorteland, nadat hij in Europa eerder furore maakte bij onder meer Borussia Dortmund en Manchester United. Ook Belg Jordy Croux, voormalig aanvaller van MVV Maastricht, Willem II en Roda JC, staat onder contract bij Cerezo Osaka.

Hubner beleefde tot dusver een bijzondere carrière. De linksbenige verdediger speelde als kind in de jeugdopleiding van Willem II en werd in 2017 door FC Den Bosch opgepikt bij Brabant United. Na drie seizoenen in de jeugdopleiding van de club uit zijn geboortestad kreeg Hubner de kans om naar Engeland te vertrekken.

In januari 2020 tekende Hubner bij Wolves, waar hij de afgelopen jaren in diverse jeugdelftallen speelde. De mandekker speelde zijn wedstrijden voornamelijk in het beloftenelftal, dat uitkomt in de Premier League 2. Tot een debuut in de hoofdmacht van the Wanderers kwam het nog niet. Wel zat Hubner op de bank tijdens een uitduel met Arsenal in de Premier League.

Zodoende kan Hubner als clubspeler van Cerezo Osaka zijn debuut in het profvoetbal maken. Opvallend genoeg heeft hij zijn interlanddebuut al wel gemaakt. De jeugdinternational van Oranje komt sinds januari van dit jaar uit voor Indonesië, met wie Hubner onlangs actief was op de Azië Cup.

Inmiddels staat Hubner op vijf interlands namens Indonesië, die hij allemaal als basisspeler volledig uitspeelde. Of de verdediger na zijn avontuur in Japan nog een toekomst heeft bij de Wolverhampton Wanderers zal moeten blijken. Wel heeft hij nog een doorlopend contract in het Molineux Stadium. De Engelse middenmoter wenst Hubner via social media veel succes met zijn tijdelijke uitdaging in Azië.

