Justin Hoogma verlaat Heracles Almelo voor andere club in Nederland

Justin Hoogma verlaat Heracles Almelo voor Willem II, zo maken de Tilburgers bekend via de officiële kanalen. De 27-jarige verdediger tekent een tweejarig contract bij de Eredivisie-degradant.

Wat de Tilburgers betalen voor Hoogma is niet bekend. De linkspoot lag nog tot volgend jaar zomer vast bij Heracles.

“Alles aan deze club ademt Eredivisie: het stadion, de sfeer en de supporters”, laat Hoogma optekenen. “Ik wil hieraan meebouwen en er alles aan doen om samen met iedereen Willem II terug te brengen naar het hoogste niveau.”

Freek Heerkens, de technisch directeur, is blij met de transfer. “Justin is een absolute leider met veel ervaring op het hoogste niveau. Zijn kwaliteiten zijn op meerdere fronten een aanwinst voor de club. We zijn hartstikke blij dat hij zich aan Willem II heeft verbonden.”

Hoogma droeg vorig seizoen de aanvoerdersband bij Heracles. Hij raakte in mei van vorig jaar geblesseerd aan zijn knie en was daarna zijn plekje in de basis kwijt. Hoogma kwam deze campagne nog tot dertien wedstrijden namens de Almeloërs, waarvan drie als basisspeler.

De mandekker is de tweede zomeraanwinst van Willem II. Eerder kwam Jari Schuurman transfervrij over van FC Dordrecht. De middenvelder tekende een contract tot medio 2027 in Tilburg.