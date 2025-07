Justin Bijlow of Timon Wellenreuther onder de lat bij Feyenoord? Robin van Persie lijkt eerste signaal af te geven

Feyenoord is maandag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In een reportage over de eerste training brengt clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad een interessant detail naar buiten: Justin Bijlow keepte tijdens alle partijvormen met de beoogde basisspelers.

Hoewel Robin van Persie de eerste training van 2025/26 achter gesloten deuren gaf, heeft Gouka vanaf het bekende dijkje naast het trainingscomplex het een en ander kunnen waarnemen.

Zo was recordaanwinst Sem Steijn tijdens zijn vuurdoop op 1908 direct in vorm. Gouka schrijft over zijn bravoure. “De aanvallende middenvelder controleerde de bal halverwege de training fraai, om vervolgens keeper Timon Wellenreuther met een gevoelig stiftballetje kansloos te laten.”

Bijlow en Wellenreuther vormen een belangrijk onderdeel in het artikel. De keeperskwestie bij Feyenoord wordt in de komende weken interessant om te volgen.

Tijdens de eerste training viel één ding op. “Bijlow was in de partijvormen die Van Persie zijn spelers voorschotelde voortdurend ploeggenoot van Paixão én Steijn. De recordaankoop wordt uiteraard gezien als basiskracht”, aldus Gouka.

Zaterdag gaat Feyenoord op bezoek in Leeuwarden voor een oefenduel met Cambuur. “Of Bijlow of Wellenreuther dan keept, is afwachten.”

De 27-jarige Bijlow beschikt in De Kuip over een aflopend contract. De 29-jarige Wellenreuther ligt nog vast tot medio 2027.