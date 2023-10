Justin Bijlow maakt rentree achter gesloten deuren: 90 minuten én de nul

Woensdag, 11 oktober 2023 om 15:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:57

Justin Bijlow heeft woensdag zijn officieuze rentree gemaakt onder de lat bij Feyenoord. De doelman deed negentig minuten mee in een besloten oefenwedstrijd tegen stadgenoot Excelsior (0-0). Bijlow maakt zijn rentree bijna twee maanden nadat hij een polsblessure opliep. Sindsdien verdedigt Timo Wellenreuther het doel van de regerend landskampioen uit Rotterdam.

Feyenoord begon ondanks de absentie van diverse internationals met de nodige vertrouwde namen aan de vriendschappelijke ontmoeting. Negen spelers uit de A-selectie, onder wie Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, Quinten Timber en Igor Paixão verschenen aan de aftrap. Jeugdspelers Milan Hokke (centrale verdediger) en Mike Kleijn (linksback) maakten het elftal van trainer Arne Slot compleet.

Slot gunde na rust ook jeugdspelers Thijs Kraaijeveld en Nassim El Harmouz (allebei zestien jaar oud) speeltijd. De aan FC Dordrecht verhuurde Ilias Sebaoui werd eveneens voor de leeuwen geworpen. Het leverde Feyenoord geen doelpunt op, terwijl ook Excelsior het net niet wist te vinden. Zo eindigde het oefenduel op Varkenoord net als vorige maand, toen 1-1, in een gelijkspel.

De verwachting is dat Bijlow na de interlandperiode weer inzetbaar is, al heeft Slot daar nog geen definitief besluit over genomen. Feyenoord hervat de Eredivisie op zondag 21 oktober met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop (61’ Arnaud), Beelen, Hokke, Kleijn (45’ Candelaria); Van den Belt, Zechiël (78’ El Harmouz), Timber (61’ Kraaijeveld); Minteh (45’ Sebaoui), Dilrosun en Paixão (45’ Rust).