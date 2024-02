Justin Bijlow haakt wéér geblesseerd af en verlaat in tranen het veld

Een gitzwarte middag voor Justin Bijlow. De doelman moest tijdens het duel met AZ de wedstrijd na ruim een halfuur noodgedwongen staken. Een geëmotioneerde Bijlow kon zijn tranen niet bedwingen. Timon Wellenreuther is in de ploeg gekomen als zijn vervanger.

De camera's van ESPN wendden zich plots naar Bijlow, die al hinkelend naar de zijkant schreeuwde om vervanging. Al snel plofte de doelman, die direct voelde dat er iets niet goed was, neer op de grasmat.

Drama voor Justin Bijlow: Feyenoord-doelman verlaat het veld in tranen ??#azfey — ESPN NL (@ESPNnl) February 4, 2024

Uit de herhaling werd duidelijk dat de blessure erin schoot na een pass van de sluitpost. Dávid Hancko speelde Bijlow in, waarna de doelman meegaf aan Quilindschy Hartman. Daar ging het mis voor pechvogel Bijlow.

De beelden suggereren dat het een voetblessure is, zo tweet ook RTV Rijnmond, maar nog niets is zeker. De ernst van de blessure is uiteraard ook nog onbekend, maar de doelman kon in ieder geval zijn tranen niet bedwingen.

Onder luid applaus van alle aanwezige fans en ondersteuning van ploeggenoot Hancko en de medische staf werd Bijlow van het veld gedragen.

Eerder in het seizoen miste de blessuregevoelige Bijlow wegens een polsblessure ook al de nodige wedstrijden bij de Rotterdammers. Toen moest hij zeven competitiewedstrijden verstek laten gaan.

