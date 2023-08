Jurriën Timber valt met vervelende blessure uit bij Premier League-debuut

Zaterdag, 12 augustus 2023

Jurriën Timber is zaterdag bij zijn Premier League-debuut voor Arsenal geblesseerd uitgevallen. De rechtsbenige verdediger, die door Mikel Arteta opnieuw als linksback werd ingezet, liep in de wedstrijd tegen Nottingham Forest op slag van rust een vervelende kwetsuur op. De voormalig Ajacied probeerde het nog heel even in de tweede helft, maar moest al snel afhaken.

In de blessuretijd van de eerste helft deed Timber een ongelukkige poging om Brennan Johnson van de bal te zetten. De verdediger van Arsenal maakte daarbij een overtreding en liep zelf de meeste schade op. Hij greep met veel pijn naar het onderbeen en moest behandeld worden. Toen Timber na enkele minuten weer opstond, kreeg hij geel van scheidsrechter Michael Oliver.

Er werd getwijfeld of Timber door kon, maar de Oranje-international keerde na rust terug op het veld. Dat was van korte duur. Bij een balcontact leek hij opnieuw last te krijgen van het onderbeen dat voor rust al gekwetst raakte. Takehiro Tomiyasu kwam voor Timber het veld in. Oleksandr Zinchenko, de vaste linksback van Arsenal, is nog altijd geblesseerd.