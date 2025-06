Jurriën Timber opent Cruyff Court op bijzondere locatie

Jurriën Timber heeft woensdag een Cruyff Court geopend op Curaçao, zo meldt de Cruyff Foundation in een persbericht.

Als winnaar van de Johan Cruijff Prijs voor Talent van het Jaar kreeg de oud-Ajacied vanuit de Cruyff Foundation de kans mee te denken over de locatie van een nieuw veld. Timber hoefde niet lang na te denken en koos voor Curaçao, het eiland van zijn moeder.

“Om vandaag hier op Curaçao een Cruyff Court te mogen openen, betekent veel voor me. Het is het eiland van m’n moeder en m’n familie. En om nu de kinderen hier een veilige plek te geven om te voetballen en iets aan het eiland terug te geven, maakt me trots,” vertelde Jurriën Timber tijdens de opening.

Onder de ruim 300 aanwezigen, waren kinderen van scholen uit de buurt, partners van het project, buurtbewoners, Minister Van Heydoorn (van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, red.) en veel familie en vrienden van Timber.



Kyra Gök

Na het officiële openingsmoment leidde Timber met zijn broers Shamier en Christopher een spannende openingswedstrijd. Door een blessure kon Timber zelf niet meespelen, maar dat weerhield hem niet van enig enthousiasme.

Als coach aan de zijlijn gaf hij fanatiek aanwijzingen en nam hij ruim de tijd voor de jonge voetballers. Samen met zijn familie deelde hij sportmaterialen en kleding uit aan de kinderen: van schoenen tot gesigneerde shirts van Arsenal.

Sinds 2003 wordt de Johan Cruijff Prijs uitgereikt aan het Talent van het Jaar. Met deze prijs wilde Johan Cruijff jonge voetballers een duwtje in de richting van een nog betere toekomst geven en hen helpen iets te doen op maatschappelijk vlak.

Tijdens de Eredivisie Awards ontving Jurriën Timber de prijs voor het Johan Cruijff Talent van het Jaar (2021-2022). Als eerste speler in de geschiedenis werd hij naast Talent van het Jaar óók uitgeroepen tot Speler van het Jaar van de Eredivisie.