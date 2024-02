Jurriën Timber meldt zich na zege van Ajax in Bodø op X met heldere boodschap

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jurriën Timber, die zijn goede vriend Kenneth Taylor een hart onder de riem steekt.

Direct na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd tussen FK Bodø/Glimt en Ajax (1-2) meldde Timber zich op X. In zijn tweet plaatste de verdediger van Arsenal slechts twee letters: KT. Het zijn de initialen van Taylor, die even daarvoor de winnende treffer had genoteerd. De middenvelder was de afgelopen weken regelmatig kop van Jut bij de supporters van Ajax.

KT — Jurrien Timber (@JurrienTimber) February 22, 2024

Zo werd Taylor uitgefloten tijdens de thuisduels met Bodø en NEC. Bij zijn wissels volgde zelfs een cynisch applaus van een deel van de Amsterdamse supporters. Blijkbaar vond Timber het na Taylors doelpunt nodig om zijn vriend te steunen met een bericht op X. Op het moment van plaatsing was zijn tweelingbroer, Feyenoord-middenvelder Quinten Timber, net begonnen aan het cruciale uitduel van de Rotterdammers tegen AS Roma (1-1, 4-2 na strafschoppen).

Taylor speelde jarenlang samen met Timber bij Ajax. Laatstgenoemde voorspelde eerder dit seizoen voor het uitduel van de Amsterdammers met Almere City via X dat zijn vriend zou gaan scoren. “Kenneth gaat scoren vandaag.” Die voorspelling kwam echter niet uit. Ajax speelde teleurstellend met 2-2 gelijk in het Yanmar Stadion. De doelpunten werden gemaakt door Chuba Akpom en Benjamin Tahirovic.

