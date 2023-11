Jurriën Timber krijgt volop lof: ‘Ongelooflijke speler, briljant en fantastisch’

Zaterdag, 25 november 2023 om 17:03 • Sam Vreeswijk

Mikel Arteta heeft zich ronduit lovend uitgelaten over Jurriën Timber. De 22-jarige verdediger van Arsenal scheurde in augustus zijn kruisband tijdens zijn Premier League-debuut, en kwam sindsdien niet meer in actie. Toch geeft manager Arteta op de persconferentie in aanloop naar de Premier League-wedstrijd tegen Brentford aan enorm onder de indruk te zijn van Timber.

Timber maakte afgelopen zomer voor veertig miljoen euro de overstap van Ajax naar Arsenal. Op 6 augustus maakte hij z’n officiële debuut: in de strijd om de Community Shield tegen Manchester City stond hij in de basis. Na een 1-1 gelijkspel wonnen the Gunners dat duel na strafschoppen.

Een week later mocht hij het in de Premier League opnieuw vanaf de eerste minuut als linksback laten zien, in eigen huis tegen Nottingham Forest. Aan het begin van de tweede helft moest hij de strijd echter geblesseerd staken. Later zou blijken dat hij zijn kruisband had gescheurd.

In de maanden daarna kwam hij vanzelfsprekend niet meer in actie, maar op de persconferentie in aanloop naar het duel met Brentford vroeg een journalist of een terugkeer van Timber op het veld aanstaande is.

“Nou, dat hoop ik”, reageerde Arteta. “Hij heeft zijn gezicht al een paar keer op het trainingsveld laten zien. Maar dat is anders dan spelen. Hij is in ieder geval op een goede plek om naar zijn terugkeer toe te werken.”

Over de kwaliteiten van de Nederlander is Arteta ronduit lovend. “Hij is briljant. Absoluut fantastisch. Wie je ook spreekt binnen de club, iedereen zal zeggen dat hij een speciale jongen is. We waren echt onder de indruk van hem toen we hem contracteerden. Soms, als je een speler dan voor het eerst live ziet spelen en trainen, zeg je: wow, we hebben een ongelooflijke speler binnengehaald.”

“Hij heeft een grote tegenslag gehad en dat was voor hem een moeilijke fase om door te maken”, doelt de Spanjaard op de blessure van Timber. “Maar hij is heel bijzonder geweest in de manier waarop hij daarmee omging. Heel bijzonder.”