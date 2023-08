Jurriën Timber komt met eerste reactie na dramatische medische diagnose

Woensdag, 16 augustus 2023 om 16:43 • Jonathan van Haaster

Jurriën Timber heeft voor het eerst gereageerd op zijn medische diagnose. Arsenal, de club van de verdediger, maakte woensdag bekend dat hij de voorste kruisband van zijn rechterknie heeft gescheurd. Timber, die in de komende dagen onder het mes gaat, ligt er daardoor naar verwachting zes tot negen maanden uit.

"Met grote verslagenheid deel ik het nieuws dat mijn blessure erger is dan verwacht", schrijft hij op zijn Instagram-pagina. "Zeker na het warme welkom dat ik heb mogen ervaren. Ik wilde jullie terugbetalen op het veld, maar dat zal in de komende periode niet mogelijk zijn." Timber kwam deze zomer voor ongeveer veertig miljoen euro over van Ajax en maakte direct indruk als linksback, een voor hem ongewone positie.

Timber mocht bij de seizoensouverture om de Community Shield tegen Manchester City (1-1, w.n.s.) starten als linksback en kreeg na afloop veel lof voor zijn optreden. Ook tegen Nottingham Forest startte Timber vervolgens als linkervleugelverdediger. Tijdens die wedstrijd ging het mis. De verdediger van Arsenal probeerde met een sliding de bal te onderscheppen, maar maakte daarbij een overtreding en liep zelf de meeste schade op. Hij greep met veel pijn naar zijn rechterbeen en moest behandeld worden.

"Ik voel me gezegend dat ik veel geweldige mensen om me heen heb", vervolgt de 22-jarige Oranje-international. "Samen zullen we er alles aan doen om zo snel en sterk mogelijk terug te keren. Voor nu zal ik het team supporten vanaf de tribunes. Dank jullie wel dat ik me hier al zo snel thuis voel. Ik zie jullie op The Carpet", doelt hij op de vleiende bijnaam van het veld in het Emirates Stadium.