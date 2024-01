Jürgen Locadia voert gesprekken en gaat plots terugkeren naar de Eredivisie

De kans is groot dat Jürgen Locadia nog deze transferwindow gaat terugkeren naar de Eredivisie, zo melden bronnen rond de speler aan Voetbalzone. De dertigjarige spits stond onder contract bij het Chinese Cangzhou Mighty Lions, maar daar is hij plotseling vertrokken omdat hij vier maanden lang geen salaris had gekregen. Nu lopen er onder meer gesprekken met Vitesse, dat positief tegenover een samenwerking met Locadia staat.

Locadia is al op Papendal geweest om te spreken over een transfervrije overstap naar Vitesse. De club is erg positief over de spits en wil graag zakendoen. Daarnaast zijn er nog enkele clubs geïnteresseerd in de diensten van de voormalig PSV’er.

Bronnen rond de aanvalsleider melden dat hij in de huidige transferperiode onder meer aanbiedingen uit Saudi-Arabië en Turkije heeft afgewezen. Locadia geeft aan ‘fitter dan ooit’ te zijn en hij wil het liefst terugkeren naar de Eredivisie.

In augustus 2022 maakte hij de overstap naar het Iraanse Persepolis, maar daar moest hij in april 2023 vertrekken vanwege de instabiele politieke situatie. Hij kreeg vervolgens een lucratief aanbod uit China dat hij accepteerde, al werd zijn avontuur daar geen onverdeeld succes.

Ondanks veel beloften heeft Locadia uiteindelijk vier maanden salaris niet uitgekeerd gekregen, waardoor hij van de FIFA toestemming kreeg om transfervrij te vertrekken. Nu is de kans groot dat de aanvaller terugkeert naar Nederland.

In de winter van 2018 verdiende Locadia een toptransfer van PSV naar Brighton & Hove Albion, dat liefst zeventien miljoen euro betaalde. In Eindhoven stond hij in zijn laatste seizoen op negen goals en zes assists in vijftien wedstrijden.

Na zijn overstap naar Brighton kwam de aanvaller op huurbasis bij TSG 1899 Hoffenheim en FC Cincinnati te spelen voordat hij in de winter van 2022 naar VfL Bochum vertrok.

De tweevoudig international van Curaçao verwacht bovendien weer terug te keren bij de nationale ploeg nu bondscoach Dick Advocaat er de scepter zwaait. Eerder bedankte Locadia voor interlands, maar nu wil hij graag samenwerken met Advocaat.

