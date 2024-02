JÃ¼rgen Locadia hakt knoop door na vier gesprekken en keert terug naar Eredivisie

Jürgen Locadia hakt knoop door na vier gesprekken en keert terug naar Eredivisie

Jürgen Locadia gaat zijn carrière vervolgen bij Almere City FC, zo melden bronnen dicht bij de deal aan Voetbalzone. De dertigjarige spits stond op het punt om naar FC Twente te gaan, maar in de nacht van woensdag op donderdag slaagden De Tukkers er plotseling in om AS Monaco ervan te overtuigen Myron Boadu te verkopen. Almere City was een fraai alternatief voor Locadia.

Locadia stond onder contract bij het Chinese Cangzhou Mighty Lions, maar daar is hij onverwachts vertrokken omdat hij vier maanden lang geen salaris had gekregen.

De aanvalsleider heeft in de huidige transferperiode onder meer aanbiedingen uit Saudi-Arabië en Turkije afgewezen. Locadia geeft aan ‘fitter dan ooit’ te zijn en hij wilde het liefst terugkeren naar de Eredivisie.

Onder meer Vitesse en NEC spraken met Locadia, maar uiteindelijk kwamen de partijen niet tot een akkoord. Toen duidelijk werd dat Boadu lang geen groen licht kreeg van AS Monaco om naar Twente te komen, kwam Locadia in beeld bij de Tukkers. Ook Almere City zat nog op het vinkentouw.

Twente zat na het vertrek van Ugalde dun in zijn spitsen. Ricky van Wolfswinkel is de enige pure spits in de selectie van trainer Joseph Oosting, die afgelopen weekend tegen Feyenoord (0-0) opteerde voor Daan Rots in de punt van de aanval. De voorkeur van Arnold Bruggink en Jan Streuer ging uit naar Boadu, maar het technische duo voerde woensdag gesprekken met Locadia voor het geval dat Monaco niet te overtuigen zou zijn.

Uiteindelijk ging Monaco overstag, waardoor Boadu en niet Locadia werd verwelkomd in Enschede. Het management van laatstgenoemde sprak ondertussen ook met Almere City, dat werd gezien als uitstekend alternatief voor FC Twente.

Er was direct een klik tussen de spits en Almere City, dat bij het ingaan van de twintigste speelronde de veertiende plek in de Eredivisie bezet. In Almere krijgt Locadia concurrentie van Thomas Robinet, die tot dusver zeven keer wist te scoren.

In augustus 2022 maakte Locadia de overstap naar het Iraanse Persepolis, maar daar moest hij in april 2023 vertrekken vanwege de instabiele politieke situatie. Hij kreeg vervolgens een lucratief aanbod uit China dat hij accepteerde, al werd zijn avontuur daar geen onverdeeld succes.

In de winter van 2018 verdiende Locadia een toptransfer van PSV naar Brighton & Hove Albion, dat liefst zeventien miljoen euro betaalde. In Eindhoven stond hij in zijn laatste seizoen op negen goals en zes assists in vijftien wedstrijden. Na zijn overstap naar Brighton kwam de aanvaller op huurbasis bij TSG Hoffenheim en FC Cincinnati te spelen voordat hij in de winter van 2022 naar VfL Bochum vertrok.

