JÃ¼rgen Locadia laat Nederland schieten door lastminutebod van 1,3 miljoen euro

Jürgen Locadia laat Nederland schieten door lastminutebod van 1,3 miljoen euro

Jürgen Locadia gaat zijn carrière vervolgen bij het Sichuan Jiuniu FC, zo melden bronnen dicht bij de deal aan Voetbalzone. De dertigjarige spits stond op het punt om naar De Graafschap te gaan, maar het lastminutebod uit China kon hij niet afslaan. Bij de club die deel uitmaakt van de City Football Group gaat hij jaarlijks 1,3 miljoen euro opstrijken, terwijl er in Doetinchem een contract voor een half jaar en 45 duizend euro klaar lag. Afgelopen week zag het ernaar uit dat Locadia naar FC Twente zou vertrekken, maar door de komst van toptarget Myron Boadu ging die deal niet door.

De aanvalsleider heeft in de afgelopen transferperiode onder meer aanbiedingen uit Saudi-Arabië en Turkije afgewezen. Locadia geeft aan ‘fitter dan ooit’ te zijn en hij wilde het liefst terugkeren naar de Eredivisie.

Onder meer Vitesse en NEC spraken met Locadia, maar uiteindelijk kwamen de partijen niet tot een akkoord. Vitesse was zeer geïnteresseerd, maar kwam nooit met het juiste bod op tafel. Vervolgens voerde Locadia goede gesprekken met Arnold Bruggink, Joseph Oosting en Jan Streuer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Toen duidelijk werd dat Boadu lang geen groen licht kreeg van AS Monaco om naar Twente te komen, kwam Locadia namelijk in beeld bij de Tukkers. De spits leek FC Twente te gaan, maar in de nacht voor het sluiten van de transferwindow slaagden De Tukkers er plotseling in om AS Monaco ervan te overtuigen Myron Boadu te verkopen. De deal van Locadia ketste af.

Na FC Twente kwamen Almere City, Heracles Almelo, FC Volendam en sc Heerenveen nog in beeld bij het management van Locadia. Er was contact met alle clubs, maar een akkoord werd om uiteenlopende redenen met geen enkele club bereikt. Toen meldde De Graafschap zich.

De Superboeren bezetten momenteel de vierde plek in de Keuken Kampioen Divisie en willen vol voor promotie naar de Eredivisie gaan. Guus Hiddink, die officieel een adviesrol vervult bij de club, is overtuigd van de kwaliteiten van Locadia en de voormalig bondscoach wilde hem er graag bij hebben in de strijd om promotie naar de Eredivisie.

Locadia was dicht bij het zetten van een handtekening in Doetinchem, toen zijn zaakwaarnemer plotseling een WhatsApp-bericht kreeg van een Chinese zaakwaarnemer. Sichuan Jiuniu zou in Locadia de ideale leider zien van een team in opbouw en hij zou een jaarsalaris van 1,3 miljoen gaan opstrijken.

De voormalig PSV’er stond eerder onder contract bij het Chinese Cangzhou Mighty Lions, maar daar is hij onverwachts vertrokken omdat hij vier maanden lang geen salaris had gekregen. Uiteindelijk kon hij via de FIFA zijn contract laten ontbinden. Daar zijn slechte ervaringen in China veegde Locadia de interesse in eerste instantie van tafel, maar onderhandelingen op dinsdag veranderden zijn standpunt.

In Haarlem werd Locadia gevraagd een presentatie bij te wonen met de plannen van de club voor hem. Sichuan Jiuniu wil van Locadia de sterspeler maken van de club in opbouw. In 2017 werd de club opgericht en afgelopen seizoen werd Sichuan Jiuniu kampioen in de Jia League, het tweede profniveau. Komend seizoen, dat van start gaat in maart, komt Locadia dus uit in de Chinese Eredivisie, de Super League.

Ditmaal was een belangrijke voorwaarde dat Locadia een bankgarantie kreeg van zijn nieuwe club om nieuwe problemen met uitbetalen te voorkomen. Dat was geen enkel probleem voor Sichuan Jiuniu, dat financieel gedekt wordt door de City Football Group, dat (mede-)eigenaar is van onder meer Manchester City, Girona en Palermo. Hij heeft een tweejarig contract getekend.

In augustus 2022 maakte Locadia de overstap naar het Iraanse Persepolis, maar daar moest hij in april 2023 vertrekken vanwege de instabiele politieke situatie. Hij kreeg vervolgens een lucratief aanbod uit China dat hij accepteerde, al werd zijn avontuur daar geen onverdeeld succes.

In de winter van 2018 verdiende Locadia een toptransfer van PSV naar Brighton & Hove Albion, dat liefst zeventien miljoen euro betaalde. In Eindhoven stond hij in zijn laatste seizoen op negen goals en zes assists in vijftien wedstrijden. Na zijn overstap naar Brighton kwam de aanvaller op huurbasis bij TSG Hoffenheim en FC Cincinnati te spelen voordat hij in de winter van 2022 naar VfL Bochum vertrok.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties