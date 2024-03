Jürgen Locadia heeft nieuwe club eindelijk gevonden en tekent in Spanje

Jürgen Locadia gaat aan de slag in Spanje. De spits gaat een avontuur aan bij SD Amorebieta, zo maakt de Spaanse club wereldkundig. De Spaanse tweededivisionist kan de spits goed gebruiken. Na 29 wedstrijden is de ploeg van trainer Jandro hekkensluiter in de Segunda Division.

Locadia was een tijdlang transfervrij na zijn vertrek bij het Chinese Cangzhou Mighty Lions. De dertigjarige spits vertrok uit China omdat hij aldaar vier maanden geen salaris had ontvangen.

De international van Curaçao voegt zo een nieuwe werkgever toe aan zijn uitpuilende cv. In Spanje speelde Locadia nog nooit. Het jeugdproduct van PSV speelde zijn meeste wedstrijden in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Daarna toonde Locadia zich wat van een clubhopper.

In het restant van zijn carrière kwam hij namelijk ook uit voor Brighton & Hove Albion, VfL Bochum, TSG Hoffenheim, FC Cincinnati, het Iraanse Persepolis en dus de Cangzhou Mighty Lions.

In de winterperiode werd Locadia nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar de Nederlandse velden. Bronnen suggereerden dat vooral Vitesse in de markt zou zijn geweest voor de aanvalsleider.

Locadia zelf zou ook hebben aangegeven het liefst terug te keren in de Eredivisie. Het kwam er echter niet van. Maar nu, twee maanden later, heeft de spits dan toch een nieuwe club gevonden.

Hem wacht nu de loodzwakre taak SD Amorebieta te zien behoeden voor degradatie. De onderste vier teams degraderen in Spanje naar het derde niveau, de Primera Federación. SD Amorebieta verzamelde 24 punten. De nummer 18, die degradatie dus afwendt, heeft er 31.

Er gloort echter een beetje hoop voor de tweededivisionist. De afgelopen vier duels werden allemaal niet verloren: twee keer werd er gelijkgespeeld, twee keer werd er gewonnen.

