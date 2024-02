‘Jürgen Klopp wil sabbatical annuleren bij toenadering van 1 Europese topclub’

Jürgen Klopp verraste vorige maand vriend en vijand door bekend te maken dat hij na dit seizoen stopt als trainer van Liverpool. De Duitse manager heeft de energie niet meer om de club nog langer te leiden. Voor komend seizoen heeft Klopp een sabbatical ingepland. Volgens de Spaanse journalist Gerard Romero is FC Barcelona de enige club die hem van gedachten kan doen veranderen.

Romero schrijft dat Klopp al korte informele gesprekken heeft gevoerd met Joan Laporta en is de voorzitter van Barça erg enthousiast over de mogelijke komst van Klopp. De Catalanen zijn voor komend seizoen nog op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, daar Xavi onlangs bekendmaakte na dit seizoen te stoppen.

Klopp liet een kleine twee weken geleden juist weten dat hij het gevoel heeft dat de batterij leegloopt. In een interview op de clubsite van Liverpool zei de manager dat hij zeker een jaar geen club of land wil gaan trainen.

“Als je me vraagt of ik ooit nog als trainer aan de slag zal gaan, dan zou ik nu 'nee' zeggen. Maar ik weet natuurlijk nog niet hoe dat voelt, want ik heb nog niet eerder in deze situatie gezeten”, zei de succestrainer. “Wat ik wél zeker weet, is dat ik in Engeland nooit een andere club dan Liverpool zal trainen. Honderd procent, dat is onmogelijk. Mijn liefde voor deze club en respect voor de mensen is te groot.”

“Uiteindelijk zal ik wel weer aan het werk gaan”, vervolgde Klopp. “Ik ken mezelf en ik kan niet gewoon op mijn stoel blijven zitten. Ik zal uiteindelijk wel weer wat vinden, maar ik zal in ieder geval een jaar lang geen club of land gaan trainen. Dat is niet mogelijk: ik kan dat niet en ik wil dat niet. Dat is alles wat ik erover kan zeggen.”

Klopp vindt het logisch dat hij veel vragen over zijn aanstaande vertrek bij the Reds krijgt. “Het is ook een gekke situatie. Ik leg uit dat ik geen energie meer heb, maar nu zit ik hier vol energie”, zei de trainer.

De succestrainer won met Liverpool in 8,5 jaar tijd onder meer de Premier League, de FA Cup en de Champions League. Hij had nog een contract tot medio 2026. Naast Klopp zal ook Pepijn Lijnders na dit seizoen de deur op Anfield achter zich dichttrekken. De assistent van Klopp verlangt, zo schreef Liverpool eerder, 'zijn eigen carrière in het trainersvak voort te zetten'. Lijnders werd iets voor Klopps komst assistent op Anfield, en bleef op een kortstondig avontuur als hoofdtrainer van NEC na altijd aan de zijde van de Duitser.

