Jürgen Klopp vertrekt na dit seizoen als trainer van Liverpool

Jürgen Klopp gaat Liverpool na dit seizoen verlaten. Dat maakt de Duitse trainer vrijdagochtend bekend op de kanalen van zijn werkgever. Klopp heeft de energie niet meer om de club nog langer te leiden, en besluit daarom na achtenhalf jaar aan het roer op te stappen. Hij had nog een contract tot medio 2026.

Liverpool weet al even van Klopps beslissing, daar de Duitser zijn vertrekwens in november al communiceerde. Klopp beseft echter dat het als een shock kan voelen voor de aanhang.

De 56-jarige succestrainer – hij won met Liverpool onder meer de Premier League, de FA Cup en de Champions League – besloot daarom een uitgebreid video-interview te laten afnemen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Ik hou van alles – echt alles van deze club", benadrukt Klopp allereerst. "Ik hou van alles van de stad, de supporters, het team, en de staf. Maar mijn energie raakt op. Ik heb nu nog geen problemen, maar ik weet dat ik het niet opnieuw en opnieuw en opnieuw kan gaan doen."

"Ik heb het de club in november al verteld. Toen we het hadden over potentiële versterkingen voor komende zomer, het trainingskamp en waar we naartoe wilden, kwam de gedachte 'Ik weet niet of ik er dan nog wel ben' bij me op. Dat verraste me, en daarna ben ik er meer en meer over gaan nadenken."

Klopp moest daarna zijn conclusies trekken en het pijnlijke besluit nemen. De Duitser hoopt zijn dienstverband in stijl af te sluiten. "We gaan een moment krijgen, misschien de laatste speeldag hier of in een ander land. Laten we er nu nog even voor gaan. Laten we alles wat we kunnen uit dit seizoen persen en nog iets bemachtigen om op terug te kijken in de toekomst."

Lijnders

Naast Klopp zal ook Pepijn Lijnders na dit seizoen vertrekken van Anfield. De assistent van Klopp verlangt, zo schrijft Liverpool, 'zijn eigen carrière in het trainersvak voort te zetten'. Lijnders werd iets voor Klopps komst assistent op Anfield, en bleef op een kortstondig avontuur als hoofdtrainer van NEC na altijd aan de zijde van de Duitser.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties