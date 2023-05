Jürgen Klopp ontploft en raakt geblesseerd tijdens aanvaring met arbitrage

Maandag, 1 mei 2023 om 12:01 • Guy Habets • Laatste update: 12:04

Jürgen Klopp is zondag tijdens de met 4-3 gewonnen competitiewedstrijd van Liverpool tegen Tottenham Hotspur geblesseerd geraakt. De Duitse manager vierde het winnende doelpunt van Diogo Jota, haalde zijn gram bij de vierde man en greep toen meteen naar zijn hamstring. Na afloop betuigde Klopp spijt.

Jota maakte diep in blessuretijd de 4-3, waarna Anfield ontplofte en Klopp zich even niet meer kon beheersen. De manager van Liverpool juichte erg wild en leek ook een aantal onaardige woorden te snauwen richting John Brooks, de vierde man van dienst. De Duitser greep daarna meteen naar de hamstring en na afloop liet hij aan de BBC weten dat hij last heeft van een blessure. "Of het de hamstring is, weet ik niet zeker. Het zou ook een andere spier kunnen zijn, maar ik weet wel dat ik erdoor ben gestraft. Ik had ook meteen spijt."

De trainer greep naar z'n hamstring bij het vieren van de 4-3 ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/5M6RxDp13b — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 30, 2023

Klopp bezweert wel dat hij de vierde man niet beledigde en dat scheidsrechter Paul Tierney, die hem na het incident geel gaf, juist op zijn woorden zou moeten letten. "Ik heb niks ergs tegen de vierde man gezegd, want volgens mij zei mijn blik voldoende. Wat de scheidsrechter echter tegen me zei toen hij me geel gaf, dat kan echt niet. Dat is niet oké. Ik begrijp niet wat deze man tegen ons heeft. Dat kan gewoon niet waar zijn. Misschien doe ik iets fout, maar leg het me dan uit. Wat hij precies tegen me zei? Dat hou ik voor me."

De PGMOL, de scheidsrechtersbond in Engeland, bestrijdt de lezing van Klopp. "We hebben een communicatiesysteem en dat neemt alle audio van de officials in de wedstrijden van de Premier League op", zo valt er te lezen in een officieel statement. "We hebben de audio teruggeluisterd en nu kunnen we melden dat scheidsrechter Paul Tierney de hele wedstrijd op professionele wijze heeft gehandeld." Of Klopp naast zijn blessure nog meer straf zal krijgen voor het incident, is nog onduidelijk. Daar gaat voetbalbond FA over.